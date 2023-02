RETRAITES - Près de 5000 personnes ce samedi matin à Chalon sur Saône

Malgré les vacances scolaires, le soleil printanier et le week-end, la mobilisation était au rendez-vous ce samedi matin à Chalon sur Saône.

On aurait pu s'attendre à un net fléchissement de la mobilisation des opposants à la réforme des retraites avec un certain nombre de facteurs défavorables, mais ce samedi matin, ce sont près de 5000 personnes qui ont défilé contre le gouvernement et son projet de réforme. De tous les âges, ils ont répondu présents pour cette 4e journée de mobilisation qui fait la démonstration si besoin était de la popularité du mouvement.

L.G