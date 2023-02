Le CCAS de Saint-Marcel organise des ateliers pour les personnes souffrant de troubles de la mémoire et leurs aidants

Tous les lundis de 15h à 17h, le CCAS* de la ville de Saint-Marcel organise des ateliers « mémoire et partage » pour tous les san-marciaux et leurs aidants souffrant de troubles de la mémoire (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées).

C’est l’analyse des besoins sociaux (ABS)** de l’année précédente qui a mis en exergue le manque de méthodes et de moyens pour les personnes concernées par ces troubles.

« On s’est alors rendu compte que les familles se trouvaient complètement démunis face à la maladie » a confié Sandrine Gattaud, directrice du CCAS de la commune de Saint-Marcel à Info Chalon.

C’est de ce constat qu’est né quelques mois plus tard, en octobre 2022, le « relai part'âge et mémoire ».

Ce service, entièrement gratuit, est réservé aux aidés de Saint-Marcel et leurs aidants (peu importe leur lieu de vie).

Il vise à favoriser les échanges entre les familles, en proposant un lieu de rencontre, d’écoute et de partage.

Pendant ces ateliers, il est proposé des exercices de mémoire, des ateliers de sport adapté, des rencontres sur des thématiques ainsi qu’une information et une sensibilisation sur les dispositifs d’aide existants.

Aux manettes de ces ateliers : Karine Mazué, chargée du service mandataire de la commune et Isabelle Joly, responsable du service « Marcel accompagne les seniors », visant à apporter du lien social aux aînés de la commune, entre autres services, dans le cadre de la lutte contre l’isolement.

Un binôme motivé et impliqué quant à la réussite du projet.

« Cela demande énormément de temps, en plus de nos tâches quotidiennes pour nos services respectifs, mais quand on voit les premiers résultats positifs, on est satisfaites de pouvoir apporter ce soutien à ces malades » ont-elles ainsi témoigné dans les locaux du CCAS de la commune.

Fortes de leur formation en tant que professionnels de santé, toutes deux organisent les ateliers du lundi après-midi avec soin et renouveau : « ce ne sont jamais les mêmes activités qui sont proposées d’une semaine sur l’autre » a précisé Karine.

Le service reçoit le soutien du président du CCAS, Raymond Burdin et de l’ensemble des collectivités mais aussi des aides financières de Malakoff Humanis et du département de Saône et Loire avec la conférence des financeurs.

France Alzheimer apporte également un soutien logistique au projet.

Vous êtes intéressé pour participer aux ateliers ou souhaitez simplement avoir plus amples informations ?

Contactez le CCAS au 03.85.42.22.15 ou rendez vous directement à l’accueil du service au 1, place de l’église à Saint-Marcel.

Les ateliers se déroulent les lundis de 15h a 17h à la salle des gares, au 4 rue Denis Papin à Saint-Marcel.

Pour participer aux séances, les inscriptions sont obligatoires. (Possibilité de s’inscrire pour une ou plusieurs séances : pas d’obligation de venir de manière hebdomadaire cela peut être ponctuel).

Un service de transport gratuit est également proposé pour les aidés.

Amandine Cerrone.

*CCAS : Centre communal d’Actions Sociales

**ABS : Depuis 2016, les CCAS doivent réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) au cours de l’année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Au delà de l’obligation réglementaire, l’ABS est avant tout un outil permettant de mieux connaître le territoire et d’appréhender les besoins des habitants. Étendue à l’échelle intercommunale, l’ABS permet de créer du lien entre les collectivités, d’échanger et d’objectiver afin de traiter les problématiques de manière efficace et concrète.