Chalon-sur-Saône : La 3ème édition du Salon de l’Emploi organisée par le Grand Chalon et la Mission Locale du Chalonnais se déroulera le jeudi 9 mars aux Parc des Expositions

2 000 offres d’emploi seront proposées par les 171 structures présentes. La prise de parole de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon !

Lundi 20 février 2023 à 11h00, au siège du Grand Chalon situé 23 avenue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône, se tenait la conférence de presse du 3ème Salon de l'Emploi prévu le jeudi 9 mars de 9 heures à 17 heures au Parc des Expositions.

Un point presse qui se déroulait en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Fabien Rossignol, Président Départemental du MEDEF, Sophie Bourdiaux, Directrice de l’agence Pôle-Emploi, Virginie Bordat, Chambre des Métiers et de l'Artisanat BFC, Monique Tolfo, UMIH 71, Damien-Marie Giraud, Secrétaire Général CPME 71, Nathalie Dechelette, CIBC bourgogne, Nicolas Trontin, ARIQ-BTP, Céline Boucquemont, Milo BFC, Ibrahima Bathily, Milo BFC, Florence Aubertin, Pôle Formation UIMM, Estelle Girardeau, UIMM 71, Delphine Clerc, Milo BFC, Véronique Bonneau, Cap Emploi 71, Catherine Jouvenceau, Métropole de Bourgogne et CCI…

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette présentation d’un événement qui devient maintenant emblématique. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Annie Lombard, Vice-présidente au Grand Chalon pour faire le point et présenter à la presse la 3ème édition du Salon de l’Emploi sur le Grand chalon. Je vous rappelle que la 1ère édition avait eu lieu en mars 2022 et qu’on avait eu 100 entreprises participantes, 2130 visiteurs pour environ 1 000 offres d’emploi proposées. La 2ème édition était en octobre 2022 avec 160 entreprises ou partenaires présents, 4 000 visiteurs sur la journée pour environ 2 000 offres d’emploi proposées […] Et puis cette 3ème édition qui arrive et qui aura lieu le 9 mars prochain de 9 heures à 19 heures se déroulera à nouveau au Parc des Expositions et là, nous avons 171 entreprises dont 33 nouvelles pour 2 000 offres d’emploi qui seront à nouveau proposées […] Aussi je remercie Madame la Présidente de la Mission Locale car nous avons décidé pour cette édition de fusionner pour ne faire qu’un seul événement qui regroupe à la fois les offres d’emploi organisées par la Mission locale pour les 16/25 ans et le Salon de l’emploi. Comme cela, nous nous concentrons et nous unissons nos forces pour accompagner du mieux possible les chercheurs d’emploi. Car une nouvelle fois cela va faire 2 000 offres d’emploi qui seront proposées sur la journée autour de 12 pôles métiers […] Le pôle le plus important de l’industrie et du service aux entreprises mais également l’agroalimentaire, le BTP, Transport et Logistique, Industrie et service aux entreprises, Hôtellerie / Restauration, les services de l’Etat, du Département […] Petit événement aussi, nous avons reçu les employés de ‘Toupargel’ et nous avons travaillé avec eux et avec Pôle Emploi pour que la cellule de reclassement de cette entreprise qui s’est mise en place dispose d’un stand dédié sur le salon afin d’accueillir les salariés de cette structure […] La philosophie qui nous anime toutes et tous, elle est double : à la fois de continuer d’accompagner celles et ceux qui aujourd’hui ne sont pas dans l’emploi afin de les faire rencontrer des recruteurs et des entreprises car ne pas être dans l’emploi n’est pas une situation souhaitable et puis notre volonté aussi d’accompagner la dynamique économique du territoire parce que à chaque fois que l’on ne peut pas mettre quelqu’un derrière une machine, ce sont des produits que l’on ne peut pas fabriquer, des contrats supplémentaires que l’on ne peut pas honorer et cela fait que ce sont des petits points de croissance ou de dynamique économique, qui pour le territoire passent à côté [...] Je suis très heureux donc, que nous soyons aussi nombreux ce matin pour montrer la détermination de l’ensemble du territoire à agir en faveur de l’emploi. Je vous remercie ! ».

Vous l’aurez compris, soulignant le succès rencontré lors des éditions précédentes, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et tous les acteurs de la mise en place de ce salon rappellent : « L’organisation du Salon de l’Emploi, conjuguée aux autres actions en faveur de l’emploi portées par le Grand Chalon, vise à aider les entreprises et à faire baisser le chômage. Bien que celui-ci avoisine les 6%, les entreprises font part d’un important besoin de recrutement et de difficultés à trouver preneur. Cet événement est donc essentiel pour que l’offre et la demande se rencontrent ! ».

Les 12 pôles métiers qui seront représentés : Agro-alimentaire, BTP, Transport / Logistique, Hôtellerie / Restauration, Industrie / Services aux entreprises, Santé / Social / Services à La Personne Agences d’intérim, Organismes de Formation, Collectivités, Organisations patronales / Institutionnels Armée / Police / Justice, Partenaires de l’emploi et de l’insertion Banque / Immobilier.

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B