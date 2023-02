L’association DFT fête son premier anniversaire et vous donne rendez-vous jeudi au bar Chez Louis (à 20H)

Par qui l'Association a-t-elle été créée et quelle est sa vocation ? Que signifie son sigle ?

Il s'agit d'une association, à l’origine, crée par plusieurs élèves du Conservatoire du Grand Chalon souhaitant mettre en avant de jeunes talents artistiques. Faire danser les gens avec fougue et simplicité, en permettant à des artistes en route vers la professionnalisation de découvrir la scène et enflammer le dance floor chalonnais. Venez à la soirée ce jeudi pour découvrir ce que signifie DFT !

Qui la compose ?

Noé et Amaury, étudiants en musiques actuelles amplifiées.

Qu'a-t-elle proposé durant cette première année d'existence ?

Nous avons réalisé plusieurs soirées dans l’espace chalonnais au sein de différents lieux (bars, salles de concert). Ce sont des soirées où nous portons attention au respect de chacun.e. Nous sommes soutenu.e.s par des personnes exceptionnelles qui nous apportent de précieux conseils. Nous souhaitons aussi faire de notre mieux pour faire venir plus d’artistes féminines sur scène.

Parlez-nous de la soirée anniversaire le 23 février au bar Chez Louis...

C’est une soirée comprenant 3 DJ set de 20h à 1h du matin. Nous avons une programmation éclectique oscillant autour de l’Électroclash, de la Dubstep, jusqu’à la Techno indus (en passant même par la Trap). Ces styles seront représentés lors de cette soirée, le tout dans une vibe très positive. Plusieurs photographes seront de la partie, ainsi qu’une personne à la lumière.

Quels sont les projets de l'association pour l'année à venir ?

Maintenir des événements réguliers sur Chalon avec toujours plus de personnes qui dansent ! Nous avons quelques surprises à venir ! Oui, c'est le tease !!

Où est ce qu’on peut vous suivre et être au courant de ce que vous nous concocterez ?

Nous avons une page Instagram avec plus de 200 personnes qui nous font confiance et qui ont l’air heureuse de faire de belles soirées avec nous, elle s'intitule ( @dft_party ) ! Chaque soirée est indiquée par des affiches en ville, ouvrez bien grand les yeux (et les oreilles) ! A jeudi, place de la Cathé à Chalon-sur-Saône, au bar Chez Louis 20h/01h.

3 SETS : JOLIE KRAMPF / JIMBEE / ANTLER

JOLIE KRAMPF à 20H00 :

Carrément sur la crampe

Complètement dans l'impasse

La tension est palpable

Les frustrations laissent des marques

DanceFloor

Encore encore

Même débutants

Vas-y viens on le fait

A la croisée de l'électro, du punk, de la trap et de la techno

Notre but : te faire rire et te faire danser

Tu vas certainement te perdre dans nos choix,

Mais ce n'est pas ce qui compte,

Ce qui compte c'est que nous te sentions,

Par les déesses et les jolies krampf

Respirons nous

Transpirons nous

Inspirons nous

Swing dein beute

JOLIE KRAMPF mein freund

JIMIBEE 21H30 :

Compositeur et DJ, étudiant la musique au conservatoire de Chalon sur Saône, JIMIBEE nous présentera un set de Dubstep moderne mêlant des sons agressifs avec des influences métal et électro pour une expérience musicale pleine d'énergie.

ANTLER 23H00 :

Antler compte bien vous entraîner dans une danse contagieuse et inarrêtable. Rythmée par une techno noire et puissante, laissez la pandémie prendre possession de votre corps.

Propos recueillis par SBR - Visuel : Association DFT