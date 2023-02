Master Fight III : les billets en vente dès vendredi, comment se les procurer ?

Considérée comme un des événements sportifs les plus importants de l'année à Chalon-sur-Saône, la 3ème édition du Master Fight se tiendra au Colisée le samedi 4 mars à 19 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis sa première édition au Colisée en 2016, le Master Fight s'est imposé comme un des événements majeurs du sport de combat à Chalon-sur-Saône.

Cette année encore, les organisateurs de ce grand gala de sport de combat, à savoir le Power Training Center de Chalon et le Boxing San-Rémois, vont transformer le Colisée en véritable arène sportive, adaptée aux sports de combats sur ring ou en cage.

Le samedi 4 mars à 19 heures, la 3ème édition du Master Fight 3 réunira à nouveau au Colisée des champions et futurs grands du Muay-thaï et du K1.

Seront notamment présents Éva Guillot, championne d'Europe de kickboxing, Mehdi Kada, champion du Glory, et beaucoup d'autres belles surprises dans cette soirée.

2 entractes avec possibilité de petite restauration et buvette

Quand est-ce que la billetterie ouvre ?

En ligne, dès à présent, et en physique, dès demain, vendredi 24 février.

Quel est le prix d'une entrée ?

À partir de 10 euros la place Gradin supérieur, une place en hauteur d'où l'ambiance vient souvent, 20 euros la place Gradin Inférieur, juste à la bonne hauteur pour profiter du spectacle avec placement libre, 30 euros la Place Ring Side, une place au plus près du ring, 30 euros la Place Carré Or, avec des places assises luxes sur fauteuils confortables, juste à la bonne hauteur pour profiter du show et 90 euros la Place VIP Ring Side / Carré Or, une place assise avec apéritif et cocktail dinatoire dans les salons du Colisée.

Où se procurer une entrée ?

En ligne :

➤ placeminute.com

En direct :

➤ L'Atelier Store, 61 Rue aux Fèvres, 71100 Chalon-sur-Saône

➤ Power Training Center, 9 Rue Paul Sabatier, 71100 Chalon-sur-Saône

☎ 06 17 93 10 71 ou 06 14 18 71 97 (renseignements)

Il est important de bien retenir cette date du 4 mars si vous voulez assister au Master Fight III !

Maintenant, rendez-vous est pris et nous avons hâte de vous y rencontrer avant et après ce gala international qui s'annonce d'ores et déjà comme spectaculaire.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati