Carnaval de Chalon 2023 : Tous à la fête foraine !

La fête foraine va ainsi animer les places de la République, de l'Obélisque, De Gaulle, de Beaune, du Collège et Mathias.

Et comme vous pouvez le constater, après une noria de semi-remoques qui se sont succedés tout le week-encd et le début de la semaine, la plupart des gros manèges sont déjà installés, prêts à faire de Chalon-sur-Saône une fête perpétuelle pendant trois semaines.

Cette année encore, pas mal de nouveautés et plus de 140 stands et attractions pour les petits et les grands, comme nous l'indique Jordan Drouin et Sébastien Boulet, les deux sympathiques chargés de communication de la fête foraine.

Pour les forains qui ont été faits citoyens d'honneur de Chalon-sur-Saône, la Cité de Niépce a une place particulière dans leurs cœurs car c'est la première fête de l'année. L'occasion pour tous se retrouver avant de s'éparpiller aux quatre coins de l'Hexagone.

La sécurité est primordiale pour ces mastodontes, d'autant plus qu'en plus d'une révision annuelle obligatoire, chaque manège est vérifié pièce par pièce bien avant l'inauguration de la fête foraine ce vendredi 24 février à 17 heures, en présence notamment de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, des reines de Carnaval et de nombreux élus.

Parmi les nouveautés, citons pêle-mêle le King Loop, le Big Ben Tower, l'Extrem Jump, le Bateau pirate, l'High Energy et, petite curiosité qui mérite aussi le détour, l'Hippodrome Auteuil. Il s'agit-là du premier jeu hippique sur la fête foraine de Chalon-sur-Saône.

Comme à l'accoutumé, vous pouvez compter sur Info Chalon pour faire le tour d'horizon de la fête foraine et n'hésitez pas à nous approcher pour immortaliser ce petit moment de joie et de détente qui tranche avec la morosité ambiante.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati