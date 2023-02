Mobiliser le mouvement associatif pour faire des économie d’énergie.

A l’initiative de la Municipalité de Chatenoy le Royal, les représentants d’associations ont été invités ce jeudi 23 février 2023, à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal afin d’évoquer une mise en oeuvre collective pour faire des économies d’énergie.

Le Maire Vincent Bergeret, accompagné de tous ses adjoints, a rappelé le contexte économique dans lequel la collectivité est ou sera impacté par le cout des énergies qu’elles soient liées à l’électricité, au gaz, aux carburants et peut-être à l’eau : « C’est par les efforts de tous pour réduire la facture énergétique de la commune que nous pourrons assurer un amortissement des coûts appliqués ou à venir. » a souligné le Maire.

Puis d’ajouter : « Nous avons entrepris des investissements en équipant dès que nous le pouvions les éclairages en LED et nous constatons une économie non négligeable en matière d’éclairage, mais aussi par l’isolation de bâtiments comme cela a été fait à l’école Berlioz et comme le sera le groupe Cruzille en 2023, par exemple ».

Une loi énergie Tertiaire drastique

Il a appartenu à François Boissier, ingénieur des Services Techniques de la Commune, de rappeler ce qui force une structure communale, comme toute entreprise dite du Tertiaire, à se mettre en conformité avec Loi Energie Tertiaire, dite Loi Elan. Cette Loi oblige réglementairement un engagement des acteurs du Tertiaire vers la sobriété énergétique par une réduction progressive de la consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire ( public ou privé) au delà d’une superficie de 1000m2. Elle impose une réduction de consommation d’énergie finale de 40% en 2030; 50% en 2040 et 60% en 2050 par rapport à la consommation d’énergie de référence. C’est dire toute l’importance qu’il y a a bien constater et cibler tous les points qui peuvent apporter une réponse à cette obligation.

Les associations mobilisées

La commune de Châtenoy le Royal a une vie associative intense, qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale. Ces associations sont utilisatrices de bâtiments communaux ou d’installations pour leurs activités. Qui mieux que les utilisateurs peuvent donner des idées et faire des suggestions pour apporter une réflexion ou étude technique et répondre à cet effort économique d’importance pour un budget communal.

C’est en cela que cette réunion était fondée et chacune de ces associations, par la voix de leurs représentant, a fait des suggestions qui seront étudiées techniquement par les Services Municipaux dans leur faisabilité. Pour exemple des éclairages LED, des programmateurs pour du chauffage ou de l’éclairage, des isolations de toiture ou de bâtiments, des aménagements de radiateurs, etc .… « Sachant que la porte des suggestions reste ouverte si vous avez d’autres idées à nous mettre en avant » a conclu le Maire avant de faire partager le verre de l’Amitié.

JC Reynaud