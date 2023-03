AVIS DE DECES - Madame Colette CHAMBIET née PELLETIER

OSLON - BEY - ÉPERVANS - ALLÉRIOT



Martine et Michel MESSAGER,

Pascal et Babette CHAMBIET,

Eric et Marie-Claude CHAMBIET,

Patrick et Annie CHAMBIET, ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette CHAMBIET

née PELLETIER

survenu le 27 février 2023,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 mars 2023 à 14h15 en l'église de Saint-Marcel suivies de la crémation dans l'intimité.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le

personnel de l'EHPAD « les pomerelles » à Ciel pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient-lieu de faire-part et de remerciements.

Colette repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc de Saint-Rémy.

Colette a rejoint son mari,

Albert

décédé en 2020.