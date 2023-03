Carole GRANDJEAN, Ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnels, attendue en Saône et Loire ce jeudi

Dans le cadre de la réforme des lycées professionnels, Carole GRANDJEAN, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels, se rendra ce jeudi 2 mars à Mâcon pour visiter le lycée professionnel René Cassin, puis l’une de ses entreprises partenaires, Schneider Electric.

Labellisé éco-lycée et « Égalité Filles-Garçons », cet établissement industriel accueille des élèves de la maintenance des véhicules, du bâtiment et des arts graphiques, de la 3e Prépa Métiers jusqu’au BTS. Carole GRANDJEAN échangera avec des élèves et l’équipe pédagogique sur l’expérimentation Avenir Pro (intervention d’un conseiller de Pôle emploi auprès des élèves en classe de terminale CAP ou Bac Pro), la mixité des élèves, et sur la mobilité des lycéens grâce au partenariat ERASMUS permettant des périodes de formation à l'étranger pour des élèves du lycée professionnel.

La ministre se rendra ensuite au siège de Schneider Electric Energy France pour rencontrer les lycéens issus de la voie professionnelle, leurs tuteurs, ainsi que d’anciens élèves embauchés par l’entreprise.