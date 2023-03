Pétain et De Gaulle : une tragédie shakespearienne

À moments exceptionnels, conférences exceptionnelles.

En effet, c'est l'idée qu'a eu le président de l'Université pour tous de Bourgogne (UTB), Yves Fournier, en transférant les conférences de la salle des congrès de la Maison des Syndicats à l'amphithéâtre de l'IUT de Chalon-sur-Saône, les parkings de la Place Mathias et du Collège étant occupées les attractions par la fête foraine du Carnaval.

Et autant frapper fort pour inaugurer ses sessions un peu spéciales de l'UTB avec une conférence de l'historien François Kersaudy, le spécialiste de l'œuvre de Winston Churchill, dont il a retraduit les Mémoires de Guerre (éditions Tallandier).

95 personnes ont répondu présent à cette conférence ouverte aux non-adhérents.

Chroniqueur au Point sur le blog «Projecteur» où ce spécialiste de l'histoire contemporaine analyse l'actualité à l'aune du passé, François Kersaudy était à Chalon-sur-Saône pour une conférence sur l"évolution des rapports entre Pétain et De Gaulle.

Deux hommes qui ne cessent de susciter des controverses depuis trois quarts de siècle — surtout en période électorale.

Mais quatre faits restent incontestables :

• Ce sont les deux militaires français les plus célèbres du XXème siècle;

• ils ont eu tous deux à traverser, côte à côte ou face à face, les deux plus grands bouleversements de leur siècle, à savoir la Première et la Seconde Guerres mondiales;

• ils avaient 34 ans de différence d'âge;

• ils se sont bien — et même extrêmement bien — connus pendant 38 ans.

Toutes choses qui expliquent que les aléas de leurs relations pendant près de quatre décennies auraient fait les délices de William Shakespeare.

Faute de pouvoir le remplacer, le conférencier, qui dirige également aux éditions Perrin la collection Maîtres de Guerres, s'efforcera d’expliquer pourquoi le Maître de Stratford-sur-Avon aurait été à son affaire en portant à la scène cette tragédie épique…

Les prochaines conférences de l'UTB auront lieu à la Maison des Associations Jean Zay (Salle Niepce 2ème étage) ce jeudi 2 mars à 14 heures 30 sur la Symphonie n°1 de Gustav Malher "Titan" avec Stéphaner Warnet, directeur adjoint du Conservatoire du Grand Chalon, et le vendredi 3 mars à 14 heures 30 sur Damien Hirst et l'art contemporain en Grande-Bretagne, avec Roger Courault, professeur agregé d'histoire.

Ajoutons à cela une conférence à ne manquer sous aucun prétexte, celle de Philippe Comte, maître de conférences de langue et civilisation russes à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sur l'écrivain Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski (1821-1881) entre peuple russe, Christ et démons ? Une vie, un polémiste dans son temps, une œuvre,le jeudi 9 mars à 14 heures 30, toujours à la Maison des Associations Jean Zay - Salle Niepce 2ème étage.

Grand ami de François Kersaudy et Yves Fournier, Philippe Comte avait fait un tabac le 1er avril 2022 avec ses éclairages sur l'histoire des rapports entre la Russie et l'Ukraine.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati