Enorme succès de La Nuit du Carnaval : Les compositions des tables (2)

Plus de 700 personnes ont assisté à cette soirée très festive

Samedi 4 mars à partir de 20 heures, se déroulait au Parc des Expositions La Nuit du Carnaval.

La table du Comité de quartier de Saint Cosme,

La table de Novara (Italie),

La table des groupes de musiques,

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Isabel Paulo, Conseillère Municipale et déléguée aux actions en direction des jeunes et Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes...

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B