Les acteurs du logement social ont rencontré les députés de Bourgogne-Franche-Comté.

L’Union Sociale pour l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté, conduite par sa présidente Marie-Hélène Ivol (Territoire Habitat), son Vice-Président François-Xavier Dugourd (Orvitis), sa directrice Anne Schwerdorffer, une délégation de ses adhérents : Béatrice Gaulard pour Habellis, Cécile Rémillier pour Nièvre Habitat, Eric Campoy pour l’Office Auxerrois de l’habitat, Lionel Duparaypour l’OPAC Saône-et-Loire et Eric Aubertot pour Procivis Bourgogne Nord, s’est mobilisée pour sensibiliser les députés du territoire régional. Les députés Hubert Brigand, Marie-Christine Dalloz, Justine Gruet, Florian Chauche, Éric Alauzet, Laurent Croizier représenté par Dorine Ramos, Annie Genevard représentée par Lucie Philippe et Ian Boucard (invitant), ont répondu présents à ce rendez-vous. Les élus (ou réélus) en juin dernier, se sont montrés sensibles à ce sujet d’actualitéet ont échangé sur l’avenir du logement social sur le territoire spécifiquement.

Impactés par la Réduction de Loyer de Solidarité en 2018, puis par l’inflation, la hausse des coûts de construction & de l’énergie et par la hausse de la rémunération du livret A, les bailleurs sociaux ont exprimé leurs inquiétudes en matière d’investissements.

Animés par Patrice Bouillot, les débats étaient loin d’être stériles ou larmoyants.

Les échanges ont été francs, pragmatiques, pour envisager des pistes de travail autour des enjeux d’actualités comme :

- l’équilibre des territoires, l’importance de la proximité et de la solidarité pour le maintien des habitants en zone rurale

- la lutte contre la paupérisation en proposant des logements abordables et de qualité, vecteur de pouvoir d’achat

- les freins autour de l’innovation en matière de développement durable

- la capacité d’investissements pour répondre aux attentes des élus et des collectivités

- la réactivité des bailleurs mise à l’épreuve par les lourdeurs des normes de construction

- les moyens et outils d’interventions des bailleurs insuffisamment développés en territoires détendus, qui nécessitent davantage de souplesse et d’adaptation.

Puis, Marie-Hélène Ivol n’a pas manqué d’inviter les députés à venir les rejoindre dans les territoires et de rappeler « nous avons besoin de vous » ! Dans la salle, si les avis étaient contrastés, la plupart des élus se sont montrés sensibles au sujet, d’autant que le message ne semble pas porté au niveau national, qui a d’autres contraintes. Tous se sont accordés sur un point : Paris n’est pas la France et l’inverse non plus !

L’Union Sociale pour l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté est la représentation régionale du Mouvement HLM. Elle réunit, fédère, anime et accompagne les 28 organismes de logement social de la région dans la réalisation de leurs missions d’intérêt général et dans la mise en œuvre des politiques nationales du logement.

Elle représente les intérêts du mouvement Hlm de Bourgogne-Franche-Comté et porte la voix de ses adhérents auprès de l’ensemble des acteurs de l’habitat de la région, notamment au sein des instances de décisions et de réflexions régionales (CRHH, CESER, …) et infrarégionales ; elle mobilise le collectif d’organismes pour agir au cœur des politiques territoriales de l’habitat.

Chiffres clés (2021) :

186 000 logements

355 000 personnes logées

2 000 logements neufs programmés par an en moyenne

2 000 logements réhabilités par an

500 logements en accession à la propriété

5 000 emplois directs et indirects dans le BTP

3 500 salariés dans les organismes

21 100 logements attribués

500 00 M€ investis par an dans l’économie locale