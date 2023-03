Des perturbations à prévoir dans le centre-ville de Chalon suite à des travaux

Le réseau d’eau potable des rues Saint-Georges, Saint-Germain, Cornillons et Ton- neliers est composé de conduites en fonte grise, vieillissantes et présentant des risques très importants de fissures et de fuites. L’entreprise Suez va donc procéder au renouvellement de ces conduites d’eau à compter du 13 mars et jusqu’au 2 juin. Ces travaux s’organiseront en trois phases différentes.

Phase 1 : rue Saint-Germain et rue Saint-Georges entre rue des Tonneliers et rue au Change (du 13 mars au 7 avril)

Phase 2 : rue des Cornillons et rue des Tonneliers entre rue des Cornillons et Grand rue (du 11 avril au 5 mai)

Phase 3 : rue des Tonneliers, entre la rue Saint-Georges et la rue des Cornillons (du 9 mai au 2 juin)

Pendant ces travaux, et en fonction des phases :

→la circulation sera interdite sur les secteurs concernés,

→le stationnement sera interdit pendant toute la durée des travaux sur la place Pontus-de-Thiard, rue Saint-Georges (entre la place Pontus-de-Thiard et la rue des Tonne- liers), rue des Tonneliers, rue des Cornillons, rue Saint-Germain et rue Saint-Antoine,

→la rue Saint-Georges sera mise en impasse pendant toute la durée de ces travaux, depuis la place Pontus de Thiard

→les accès des riverains seront maintenus au maximum sur les secteurs en travaux

→les riverains se trouvant privés de l’usage de leur garage pourront bénéficier d’une autorisation pour stationner gratuitement sur les emplacements de surface (Service Gestion du domaine public : 03 85 90 50 80),

→les commerçants connaissant des difficultés pour organiser leur livraison peuvent s’adresser au service Commerces et artisanat (03 85 90 50 13),

→deux points supplémentaires de collecte des bacs d’ordures ménagères seront créés : angle rue au Change / rue Saint-Georges et angle rue des Tonneliers / Grande rue

(plus d’infos : 03 85 43 37 65).

→ en cas de contraintes techniques ou climatiques, ces mesures pourront être reconduites jusqu’à l’achèvement complet du chantier.

Pendant toute la durée de ces travaux, la circulation se trouvera perturbée sur l’ensemble des secteurs.