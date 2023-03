L’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais rend hommage à Bernard Perret

C’est avec émotion que tous ses copains de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais ont appris le décès de Bernard PERRET, un de ses membres, qui luttait courageusement contre la maladie.

Une vie de Dirigeant

Bernard commença par manier le ballon ovale au sein du club de Buxy, dans "sa" Côte Chalonnaise.

Puis il s’investit comme dirigeant au sein du R.C.Chalonnais. Tout d’abord comme dirigeant de l’équipe Juniors, puis comme membre du Comité Directeur au sein du Bureau du Club pour en devenir un des Vice-Présidents. Il fut même actionnaire de la SASP quand le club se structura pour tenter l’accession à la ProD2.

Pour boucler la boucle il devint, pendant un temps, dirigeant du club de Buxy.

Il resta néanmoins attaché aux couleurs tango en suivant assidument les réunions mensuelles de l’Amicale des Anciens Tangos au sein de laquelle il avait plaisir à retrouver, en particulier, tous ses copains d’alors. Par ailleurs, il était bouliste, membre de l’Association "la Boule d’Or".

Puis arriva la pandémie et l’impossibilité de se réunir et, enfin, la maladie, contre laquelle il luttait tout en en connaissant l’issue ...

Gentleman Farmer

Qui n’a pas croisé la haute silhouette de ce "Gentleman Farmer" comme il fut surnommé amicalement ? En effet, Bernard était agriculteur dans son petit village de Jully-les-Buxy où il fut par le passé conseiller municipal et fort investi au sein du Comité des Fêtes. Nombreux sont les dirigeants d’alors à se souvenir de ses "expressions du terroir" qu’il formulait avec humour !

Homme sympathique et généreux, il était courageux et opiniâtre, valeurs du terroir qui lui furent précieuses toute sa vie et, en particulier, au cours de son dernier combat ...

Tous les membres de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Les obsèques de Bernard seront célébrées le jeudi 9 mars, à 10h, dans la salle du Champ-Perche (vers la mairie de Jully-les-Buxy).

J-Pierre CRETIN (Président de l’Amicale des Anciens Tangos)

Info-chalon et particulièrement son compère et ami dirigeant en Juniors du RCC, présentent leurs très sincères condoléances à toute sa famille.

Repose en paix mon Bernard !