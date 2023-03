Le printemps des poètes s’annonce…

On vous dit tout sur cet événement qui aura lieu le 21 mars au Toqué Art Bar.

Les poètes en herbe et les amoureux des mots sont invités à apporter leurs textes préférés ou personnels pour les lire ou les faire interpréter par l’animatrice de cette soirée conviviale, Krystel Cotelle.

Rendez-vous est donné le 21 mars à 19h, 30 Quai Ste Marie,

au Toqué Art Bar, Chalon-sur-Saône.

Il s’agit d’une lecture-repas. Participation au chapeau pour l’animatrice. Repas : 14 euros, dessert 5 euros, boisson non incluse. Places limitées sur réservation : Tél. : 09 81 97 53 95

"Des mots, du sens, des émotions, de la simplicité, des cris du cœur, des larmes costumées, des bouteilles à la mer, des secrets dévoilés, des espoirs, des appels, de la joie, de la peur expulsée... C'est VOUS, c'est NOUS, ce sont nos sensibilités et notre désir de vrai partage, sans jugement, mais avec beaucoup de respect et tout l'amour dont nous sommes capables... la VIE en somme ! Venez ! Prouvons à l'univers que les belles choses existent encore et que le bonheur du partage fait toujours vibrer nos cœurs..." Krystel Cotelle.

Publi-information - Photo Info-Chalon : Cathy Cardoso, propriétaire du Toqué Art Bar et Krystel Cotelle, animatrice de la soirée.