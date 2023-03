Marche pour le climat : objectif atteint avec plus de 500 jeunes, cette après-midi, dans les rues de Chalon-sur-Saône

Les organisateurs de cette marche étaient heureux de constater que leur objectif de réunir 500 manifestants était largement dépassé. A 14h, sur les marches de l’Hôtel de Ville, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône est venu échanger quelques mots avec eux. Cette année, cet événement mis en place dans le cadre de l’appel national ‘Friday for Future’ portait plus précisément sur le thème de la rénovation thermique. On notait la présence d’UNICEF et d’ACTE (Association Chalonnaise pour une Transition Écologique et citoyenne).

Pour en savoir plus, lire aussi l’interview des organisateurs : https://www.info-chalon.com/articles/2023/03/07/77742/info-chalon-a-fait-le-point-avec-les-4-lyceens-organisateurs-de-la-greve-friday-for-future-a-chalon-sur-saone-avant-la-grande-marche-pour-le-climat-prevue-vendredi/

SBR