Camille Claudel, invitée 2023 d'A2C… et une surprise à la fin de l'assemblée générale !

L'AG de l'association Animation en Côte Chalonnaise s'est tenue devant un parterre de quelque soixante adhérents auxquels Jean-Claude Dufourd a présenté, pour rappel ou pour les nouveaux arrivants, les membres du bureau que sont Nicole Tatreaux, Joël Bon, Colette Cavard, Gilbert Clerget, Christine Fleury, Marie-Odile Tournebize et Monique Basley (Dominique Pannard étant absent).

Jean-Claude Dufourd a ensuite adressé ses remerciements à son épouse Anne, « sans qui [il] ne serait pas grand chose », à la mairie (représentée par Sébastien Ragot et Pascale Pierre) et à ses services de manutention et de communication, à l'office de tourisme, au conseil départemental, aux communes environnantes, à l'Union des Commerçants et Artisans, et à l'harmonie municipale. Sans oublier bien sûr la quarantaine d'artistes de la saison 2022, les brocanteurs, et enfin les adhérents « et tous ceux qui croient en nous ».

Du sérieux avant les réjouissances

Premier sujet abordé et plus tard approuvé à l'unanimité, le renouvellement des membres sortants du conseil d'administration, à partir duquel est issu le bureau. Tous ont dit leur volonté de poursuivre leur engagement et ont été rejoints par Joëlle Legrain.

Le rapport moral indique un nombre d'évènements en hausse, signe d'une résurrection après deux terribles années de COVID, une fidélisation des brocanteurs, en particulier professionnels, attachés à leur emplacement habituel, et 2000 heures de bénévolat officiel, un chiffre largement sous-estimé.

Côté évènements, plus de 10 000 visiteurs ont poussé la porte de la Halle Ronde durant les six mois d'ouverture régulière, et les balades découvertes rassemblent une moyenne de cinquante participants. Déception en revanche pour les Pinceaux d'Or, qu'il faudra peut-être repenser.

Financièrement, A2C se porte très bien. Les livres de ou sur George Sand se sont très bien vendus au point d'accueil de la Halle Ronde, et le solde d'exploitation final, validé par Jean-François Hubert, affiche un bénéfice d'un peu plus de 2200 € (37 000 de rentrées et d'adhésions contre 1500 d'investissements, 12 000 de salaires et 21 000 d'organisation des activités). Le succès des brocantes a été tel (11 000 € de recettes) qu'elles ont dû se dérouler, bien qu'en plein air, « à guichet fermé ».

Le budget pour 2023 passe de 35 à 45 000 € en prévision de dépenses supplémentaires, et deux subventions d'un total de 6000 €, centrées sur Femmes RegARTs, ont été demandées au Fonds Départemental d’Aide à la Vie Associative Locale (FDAVAL) et au Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA).

Place au(x) spectacle(s)

L'assemblée prend bonne note de ces données, mais ce que veulent les gens, c'est du divertissement, et cette année, l'hôtesse d'accueil de la Halle Ronde ne sera autre que… la cantatrice Elvira Stratinskaya ! Ayant déjà travaillé pour l'office de tourisme de Paray-le-Monial, Elvira connaît bien le lieu, aussi froid l'hiver et chaud l'été que sa Sibérie natale, puisqu'elle s'y est déjà produite lors de son récital « Pauline Viardot » en octobre dernier.

La saison 2023 s'annonce très dense entre les évènements musicaux et scéniques – le premier est un concert pour flûte et violoncelle à la Halle Ronde, dimanche 19 mars à 15h30 – et les expositions, dont certains artistes étaient présents ce soir, tels que Christelle Meunier, Luc Bernad ou encore Jean Chupe, bientôt 86 ans dont 66 consacrés à sa carrière qu'il a démarrée dès son retour de la guerre d'Algérie.

Pour plus de renseignements sur l'immense programmation, rendez-vous sur le site de l'association www.a2c.fr . Deux évènements se distinguent néanmoins, entre une rencontre avec François Claudel, petit-neveu de l'artiste décédée en 1943, et une projection du splendide film d'animation « Le Sommet des Dieux » (2021), adapté d'un manga japonais où il est question d'alpinisme. Le lien entre le Japon et Camille Claudel est que celle-ci est tombée en émerveillement devant ce pays lors de l'Exposition universelle de 1889, et que son frère y a été ambassadeur pendant l'entre-deux-guerres.

En réalité, un troisième temps fort : le retour de Yara

Une date est déjà prévue, ce sera le 9 juillet. Mais… attendez un instant… c'est bien la jeune Ukrainienne que l'on a retrouvée ce soir avant l'heure ? La petite fille en robe jaune s'est mue en jeune adolescente à lunettes et ressemble de plus en plus à sa maman Olga qui, elle, a retrouvé son châtain clair naturel. La voix de Yara aussi a changé, son français a progressé, et c'est ainsi qu'elle a repris tour à tour Le Temps des Cathédrale (Bruno Pelletier), Écris l'Histoire (Grégory Lemarchal), et On Écrit Sur les Murs (Kids United).

Cette dernière chanson, que « Yarenka » a déjà chantée l'été dernier, est un hymne à la paix qui tombe à point nommé. La diplomatie n'étant pas chose aisée, on aurait pu craindre des frictions, ou du moins une certaine froideur, mais Olga et Yara ont volontiers échangé quelques mots avec Elvira. Signe que la paix vient toujours des civils et la guerre des politiciens.