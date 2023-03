Une belle sensibilisation au handi-hand

Samedi 11 mars, trois étudiants de l'EGC de Chalon-sur-Saône ont organisé un moment d'échanges et de sensibilisation au handi-hand avec des joueurs de l'ASHBCC. Plus de détails avec Info Chalon.

Cet événement a été porté par trois étudiants de l'École de gestion et de commerce (EGC) de Chalon-sur-Saône, Maxime Diaz,Thierry Hang et Evan Szaramowisz, en collaboration avec l'Office municipal des Sports (OMS) et l'ASHBCC.

Ce samedi 11 mars à 18 heures 30, c'est au Gymnase de la Verrerie que plusieurs joueurs du club de hand-ball de notre ville ont pu échangé et se mesurer en fauteuil roulant avec des handisportifs aguerris qui leur ont présenté leur vécu et expliqué ce que le sport leur apportait.

Parmi eux, citons pêle-mêle, Sarah El Mahssani, 22 ans, étudiante en licence en Langues Étrangères Appliquées (LEA). Cette Lyonnaise expatriée à Dijon fait du tennis et du basket; Thibault Prin, 20 ans, étudiant en licence professionnelle management de projet, qui fait du tennis, a à son actif 8 ans de handi-baskets et pratique la natation en loisirs; Abde Bouroga, 65 ans, qui travaille à la Médiathèque du Creusot, handi-basketteur qui joue à l'Élan Chalon depuis 2011 et Patrick Cayeux, 65 ans, qui pratique le handi-hand depuis 7 ans, il fait également du tennis de table, du tir à l'arc et du FTT*. Ce dernier a également fait du rugby, principalement à Armentières (Nord), dans une vie antérieure et du Galop 5 en attelage.

«J'avais une Franc-Comtoise, une belle bête de 900 kilos», nous précise-t-il.

Étaient également présents, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Albert Brugniaux qui représentait Thierry Thévenet, le président de l'OMS, et Xavier Gillet, le président de l'ASHBCC.

Cette journée est la première d'une longue série à venir pour l'ASHBCC.

* Sigle pour Fauteuil Tout Terrain qui n'est, ni plus ni moins, qu'un VTT accessible aux personnes en situation de handicap.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati