Une tombola d’exception avec un voyage d’une valeur de 3000 € en premier lot pour la 40ème fête du football organisée par l’ASCR foot de Châtenoy le Royal le dimanche 11 juin 2023.

Le club Châtenoyen de football ASCR prépare activement le week-end des 10 et 11 juin 2023. Parents, joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, éducatrices et éducateurs, passionnés ou pas de foot, cette année ce week-end des 10 et 11 juin aura une dimension différente pour la 40ème édition de la fête organisée par le club.

En effet, la tombola habituelle de cette fête est exceptionnelle par la valeur de lots mis en jeu :

Un voyage d’une valeur de 3000 € en 1er lot et une croisière en méditerranée en 2ème lot, suivi comme tous les ans d’une dizaine de lots intéressants. L’ensemble des lots représentent un montant de 7000 €. Le club a voulu marquer cet anniversaire et n’a pas hésité à faire un investissement important, les lots ont été entièrement achetés par l’ASCR.

Jean-Christophe, président du club : « Pour qu’un tel évènement puisse réussir il est indéniable qu’il faille l’implication des parents, joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, éducatrices et éducateurs. Les billets de tombola sont en vente au prix de 2 €. Pour acheter les billets, il suffit de s’adresser aux membres du club ou de venir les week-ends au club ou lors des prochaines manifestations : vide grenier au stade du Treffort le lundi 10 avril et expo Play mobil au gymnase Alain Colas les 15 et 16 avril. »

42 équipes vont s’affronter lors de ces rencontres le samedi 10 juin. Le challenge Solène Durand pour les équipes U13f, le challenge Baie de Soleil pour les U15f se dérouleront pendant la journée et le challenge Pascal Navoiseau se fera en nocturne pour les U13 garçons.

Le dimanche 11 juin, jour de la fête du Foot à Châtenoy, c’est 72 équipes des U7 aux U1 qui vont fouler les terrains du Treffort.

Les tirages de la tombola se feront le dimanche en fin d’après-midi comme les autres années.

C.Cléaux