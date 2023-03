19 mars 1962, date commémorative du Cessez le Feu pour la Guerre d’Algérie.

« Les peuples cessent de vivre lorsqu’ils cessent de se souvenir » Maréchal Foch

Dans son message national pour le 61e Anniversaire du Cessez le Feu de la Guerre d’Algérie, la Commission Mémoire - Histoire de la FNACA tient à souligner et rappeler des points importants, surtout nécessaires pour que soit bien gardé en mémoire ce que fut ces dix ans de guerre ou 30000 soldats sont Morts pour la France.

Certes l’on pourrait éternellement contester cette date du 19 mars 1962, encore fraiche dans la tête de bon nombre de ces Anciens Combattants qui, réunis devant les Monuments aux Morts ou lors de leurs assemblées générales de Comités locaux, tiennent à perpétuer ce devoir de mémoire pour celles et ceux qui, là-bas en terre algérienne, ont laissé leurs vies pour défendre un territoire français fort de trois départements mais aussi au Maroc et en Tunisie,.

Laissons de coté les opinions politiques politiciennes qui forcément font des divergences de point de vue et remémorons-nous, vous qui lisez cet article : votre père, grand-père voire arrière grand-père est parti en Algérie alors qu’il avait 20 ans, il sortait du second conflit mondial avec ses privations, une adolescence difficile et une majorité encore fixée à 21 ans. Et voilà qu’après 28 ou 30 mois, en rentrant d’Algérie, il était un Ancien Combattant !

Comme le souligne le message national : « Jeunesse brisée, avenir incertain, dans un monde indifférent et une réinsertion difficile dans la vie civile et condamné à affronter la vie d’adulte en ancien combattant. »

Sans compter les familles plongées dans la douleur de la perte d’un fils, d’un frère au total près de 30000 militaires du contingent ou de carrières, sans oublier les centaines de milliers de victimes civiles de tout âge.

Alors ce dimanche 19 mars 2023, ces Anciens du monde Combattant vont rendre un hommage solennel à toutes ces victimes. Un réflexion forte en direction des plus jeunes comme le souligne le message national de la Commission Mémoire-Histoire de la FNACA : « Vous possédez cette richesse : vivre dans un pays libre, en paix dans une démocratie fondée sur les valeurs de la République. Devenez acteurs de votre histoire et les bâtisseurs d’une paix à construire chaque jour en ne laissant jamais les esprits s’habituer à la guerre.

Jeunes gens, jeunes filles, dès l’école communale, vous avez appris le sens des mots : Liberté; Egalité, Fraternité et savez qu’une culture de paix doit se développer dans l’esprit des hommes afin que la raison triomphe. »

Jeunes et moins jeunes pensons-y devant les Monuments aux Morts pour ce 61e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie.

JC Reynaud