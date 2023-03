Fragnes- La Loyère : Avec le Lions club Chalon-Saôcouna, ils ont marché pour soutenir la lutte contre le rétinoblastome, un cancer de la rétine touchant les nourrissons et les jeunes enfants de moins de 5 ans

Le photoreportage info-chalon.com

Le Lions Club Chalon-Saôcouna mène de nombreuses actions de solidarité auprès de la population !

Aussi, sa Présidente Corinne Dumaine, assistée de toutes et tous les adhérents de son association, avait donné rendez vous aux chalonnais et grands chalonnais le dimanche 19 mars 2023 (départ de 10 heures à 13 heures 1euro/kilomètre) pour une marche de 5, 7,5 ou 10 km dans le but d’obtenir des fonds qui seront reversés entièrement à l’Association Française Rétinostop qui lutte contre le rétinoblastome, un cancer de la rétine qui touche essentiellement le nourrisson et le jeune enfant avant 5 ans.

Sur place de nombreuses animations étaient proposées aux marcheurs : producteurs et viticulteurs locaux, visite commentée, animation musicales avec le Band de la Claire Fontaine, tombola, petite restauration rapide…

Le Lions Club Chalon-Saôcouna remercie ses partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement : La ville de Chalon, la municipalité de Fragnes-La-Loyère, le Cabinet Ray et la pharmacie Dumaine.

