Une belle palette végétale déployée sur les abords du lac des Près Saint Jean

Dans le cadre de la délégation de service public, Suez a convié Vincent Bergeret - Vice Président du Grand Chalon en charge de l'eau et assainissement, Daniel Christel - conseiller délégué en charge des travaux de lutte contre les ruissellement, Hélène Gerber - Directrice du service eau et assainissement, Evelyne Lefèvre - adjointe au maire et Bruno Cottier en charge des espaces verts à la ville de Chalon, a finalisé l'opération de plantations d'arbres sur les berges du lac des Près Saint Jean.

Si 52 arbres ont du être arrachés dans le cadre des travaux de raccordement d'eau, du côté de la rue des Frères Lumière, Bruno Cottier a tenu à insister sur le fait que les arbres arrachés représentés une seule essence, et beaucoup souffraient de maladies. Dans le cadre du renforcement de la biodiversité sur le territoire de la ville, le choix s'est porté sur des essences quelques peu inédites, dont l'orange des osages ou le ptérocaryer ou encore l'arbre à gomme. Ce dernier constitue derrière le premier sujet planté à Chalon sur Saône.

Face au réchauffement climatique, la palette végétale sur le territoire municipal est en cours de changement, et les services entendent bien accompagner cette mutation, et surtout répondre aux enjeux en terme de besoins en eau.

Un arboretum de 33 espèces différentes

L'opération se dépliie sur trois points de végétalisation, au niveau du carrefour Kennedy/Herriot, le long de l'avenue Herriot et enfin entre le lac des Près Saint Jean et la déchetterie. Partout l'idée est de créer des barrières végétales.

Bruno Cottier a rappelé également l'importance au-delà des essences de diversifier la taille des plantations, en tige, en cépées, histoire là aussi de diversifier la faune. Pour chaque arbre, des fosses de 8m3 ont été dressées.

Une série de 3 panneaux pédagogiques ont été installés le long du parcours pédestre permettant à chacun de mieux appréhender les politiques de gestion de l'eau sur la ville de Chalon.

Le coût total de l'opération est fixée à 80 000 euros

Laurent Guillaumé