Les parents d’élèves mobilisés contre l’insécurité à l’école Rostand de Châtenoy le Royal.

Suite aux incidents dans l’enceinte de l’école, l’insécurité suscite peur et colère chez les parents d’élèves.

Les parents d’élèves ont manifesté pour dénoncer des faits qui s’accumulent depuis un certain temps et font l’objet de violences perpétuées par un élève sur les autres élèves voire sur les enseignants. Deux enseignants sont en arrêt maladie suite aux menaces et agressions subies. Le collectif s’est installé ce lundi après-midi, pour la deuxième fois, devant l’école Rostand avec leur banderole « L’éducation est un droit, la sécurité aussi ».

Les faits de harcèlements et surtout le fait qu’un élève ait amené un objet considéré comme dangereux la semaine dernière ont mis les parents des élèves de cette école en colère, ils craignent pour leurs enfants. Les deux parties, d’un côté les parents d’élèves mobilisés et de l’autre la maman de l’élève, se rejettent mutuellement les responsabilités.

Plus d’infos dans un prochain article.

C.Cléaux