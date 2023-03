"La réforme permettant la sauvegarde du régime de retraites par solidarité entre les générations est ADOPTEE"

Le bruit et la fureur, des manifestations qui ont mobilisé 4.33% de la population active, un pays soi-disant à l’arrêt qui ne l’a jamais été, le déchainement des réseaux sociaux, l’emballement médiatique et l’avalanche de sondages n’y ont rien changé.

La réforme des retraites, contraignante mais favorable à tous et notamment aux plus faibles revenus, vient d’être adoptée, écartant l’hypothèse d’une hausse des cotisations sociales et patronales, d’une baisse des pensions retraite, écartant le recours à la capitalisation uniquement pour ceux qui peuvent, contribuant à réduire les inégalités et les injustices les plus criantes. Car c’est bien cela la réalité, derrière l’écran de fumée nourri par les démagogies de toutes origines, par les fausses informations, par les combats unis des réactionnaires et des révolutionnaires de tout poil.

Rappelons une autre réalité : il y a bien eu concertation pendant six mois avec les partenaires sociaux et des heures de délibérations au Sénat et à l’Assemblée nationale, hélas perturbées par de l’obstruction systématique et organisée.

Heureusement, notre Constitution donne des ressorts à notre République pour maintenir son cap démocratique et échapper aux manipulations populistes et extrémistes qui marquent particulièrement notre époque.



Rémy REBEYROTTE, Député