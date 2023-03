«Madame Untermaier n’a pas voté la loi sur le nucléaire, c’est incroyable» s'insurge le député Rémy Rebeyrotte

Dans une interview, le Député de Saône-et-Loire revient sur la réforme des retraites. Il parle aussi de la loi sur les énergies et le nucléaire en égratignant la socialiste Cécile Untermaier. Mais également de la Maternité d’Autun et de la place de l’Hôtel-Dieu entre Chalon et Nevers.