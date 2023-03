Marathon des Vins, Jour 1 : Doublé gagnant pour La Varandaine

Pour ce premier jour du cinquième marathon de la Côte chalonnaise, 17 classes de Saône-et-Loire se sont mesurées à la course mais aussi au nombre de paniers de basket-ball réussis et à la traction de rameur.

Malgré un temps grisâtre et quelques gouttes de pluie (pas sûr que ça dure), le collège du Petit-Prétan et les vignes en arrière-plan ont accueilli quelque 400 jeunes venus à la fois du crû local, de Saint-Gengoux, de Pierre-de-Bresse et même d'aussi loin que Bourbon-Lancy, arborant fièrement le maillot de leur collège quand ce n'était pas celui du département.

Top départ peu après dix heures lancé au son du cor par le maire Sébastien Ragot. Au programme, course de 2 x 4 kilomètres à travers le vignoble givrotin, par équipes de trois progressivement relayées, et bouclée au bout d'une heure. On aurait pu craindre un problème sérieux en voyant débarquer l'ambulance de la Croix Blanche, mais ça n'étaient au final que de petits bobos et points de côté.

Pendant ce temps, dans le gymnase, les 17 BTS du lycée de Fontaines et 7 étudiants de l'IUT de Chalon ont organisé des compétitions de 4 x 3 minutes autour de six rameurs et d'autant de paniers de basket-ball, avant que les élèves se sustentent d'un sandwich et de ce qu'ils avaient apporté.

Les valeurs du sport et de l'écologie

L'occasion pour forger l'esprit d'équipe en encourageant ses camarades le long du parcours viticole ou lors des tractions, en n'abandonnant pas ses coéquipiers pour passer plus vite sous la ligne d'arrivée, et en leur mettant littéralement le pied à l'étrier du rameur en cas de difficulté tel le staff des écuries de Formule 1.

Après la pause déjeuner où les adolescents ont pu être sensibilisés au zéro déchet et découvrir les possibilités d'apprentissage professionnel chez Enedis, la course a repris peu après 13 heures, en permutant les équipes course de relais et les équipes gymnase. Des maillots à l'effigie du marathon ont également

À 15h30, malgré le départ d'une des classes pour cause d'autocar, le président Jean-Louis Gogue, en présence de Mathilde Chalumeau, représentant André Accary et le conseil départemental, de Françoise Vaillant de la Ville de Chalon, et de la municipalité d'accueil, a prononcé un discours rendant notamment hommage aux professeurs d'E.P.S., avant de remettre les trois trophées du podium.

Avec 337 points, l'équipe 6A du collège La Varandaine à Buxy est grande championne, suivie par la 2A du Petit-Prétan (290 points) qui ne pouvait participer on ne peut plus à domicile. La troisième place a également été remportée par La Varandaine, avec l'équipe 6C (257 points), talonnée de peu (247) par la 1A de Notre-Dame-de-Varanges, l'autre collège de Givry.

Le plus important étant de participer, félicitations également à Jean-Vilar et Jacques-Prévert (Chalon), Vivant-Denon (Saint-Marcel), le collège En Fleurette (Saint-Gengoux), La Croix-Menée (Le Creusot), Fernand-Sarrien (Bourbon-Lancy) et Pierre-Vaux (Pierre-de-Bresse).



Retrouvez les résultats détaillés ainsi que les meilleurs clichés des participants ci-dessous. Également, les vidéos, plus vivantes, seront transmises à l'équipe du Marathon et aux différents établissements. Ce vendredi, ce sera le tour des écoles élémentaires.