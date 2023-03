Bienvenue aux nouveaux Givrotins !

La réunion s'est tenue dans la salle du conseil, à l'étage de la Porte de l'Horloge, l'occasion de rappeler le patrimoine historique de la ville puisque le bâtiment a été conçu en 1771 par Émiland Gauthey et est l'un des rares édifices municipaux anciens à avoir été conservé (rappelons d'ailleurs que la fonction d'édile ne date pas de la Révolution).

Mais pour Sébastien Ragot, cette histoire et le patrimoine viticole et forestier (zones Natura 2000) ne sauraient suffir à faire vivre la commune, qui peut néanmoins compter sur sa forte activité culturelle et économique, sur la présence d'une vingtaine de professionnels de santé et d'un enseignement à la fois public et privé de la maternelle au collège.

De quoi « savoir accueillir » les trente nouvelles familles « et autant d'enfants » dont justement quelques-uns de différentes catégories d'âge accompagnaient leurs parents qui ont fait le choix de déménager depuis une autre commune du secteur ou de bien plus loin, certains venant de Seine-et-Marne, d'autres encore de Moselle.

Entre l'ultra-local et le monde, un bassin de vie et un député

Le président du Grand Chalon Sébastien Martin a quant à lui fait la promotion de l'agglomération de 117 000 habitants et des relations qu'elle entretient avec ses 51 communes membres. Givry ayant déjà tout sur place, « que reste-t-il aux autres échelons ? » Entre autres, le Grand Chalon gère les aspects de transports en commun et de gestion des déchets, ce qui n'est pas rien.

Mais le bassin de vie du Chalonnais est aussi premier poumon industriel de Bourgogne et peut s'enorgueillir d'un taux de chômage relativement bas de 6 % grâce à la présence de grandes entreprises telle Framatome (l'un des salariés s'est justement installé à Givry), une récente usine d'agro-alimentaire sur le site Saônéor, ou bien encore le fabricant des microbatteries du futur Iten, que Sébastien Martin avait présenté lors des voeux à la Halle Ronde début janvier.

Le député Rémy Rebeyrotte, enfin, a souligné que le patrimoine et le vin font parler de Givry à l'international (quand ce n'est pas le Starlett Club champion du monde). Revenant sur l'exemple de Framatome et de l'emploi, il a mis en avant la loi pour le développement du nucléaire récemment votée à l'Assemblée.

Les discours politiques n'étant pas le meilleur moyen de faire connaissance, c'est autour de pâtisseries d'Aurélien Bry, également présent, et de boissons servies par les conseillers municipaux (dont Aurélie Zimmermann, Rémy Cordonnier et Marie-Thérèse Deschaintres) que les gens ont échangé.

Avant de prendre un apéritif vers midi et de recevoir une pochette contenant informations pratiques, guides touristiques et un exemplaire de la BD Bulles de Bourgogne consacrée à Léocadie Czyz, ils ont pu profiter d'une balade globalement ensoleillée guidée par Jean-Claude Dufourd.