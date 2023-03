Pas de Marathon possible sans bénévoles ni exposants

Pour cet avant-dernier article consacré au Marathon des Vins, Info-Chalon met en avant les petites mains qui ont fait se déplacer plus de 4 000 coureurs et de nombreux autres milliers de spectateurs et de supporters, et dont beaucoup ont salué les qualités d'organisation.

Pour les bénévoles, le travail a commencé dès la course des collèges jeudi 23 mars, entre l'installation des chapiteaux et la présence des secouristes de la Croix Blanche, pendant que Jean-Louis Gogue, Jérôme Marché et le reste de l'équipe étaient affairés à superviser le bon déroulement des opérations. Il était ainsi possible de récupérer son dossard dès le vendredi après-midi à la salle des fêtes.

Pas besoin d'ailleurs de rentrer dans la salle, puisqu'on entendait depuis l'extérieur résonner les cuivres d'un groupe d'amis belges qui n'ont pas eu besoin de leur David Jeanmotte national pour mettre de l'ambiance au sein du village sportif. Du côté du podium, c'est le club CAP Forme et ses cow-girls qui ont fait l'animation entre les remises de prix et les interventions des commentateurs officiels Didier et Isabelle Pommey.

Et pour régaler l'ensemble des athlètes et des visiteurs, c'est au CFA Jean Lameloise de Mercurey et à ses apprentis qu'il faudra adresser ses félicitations pour la qualité de son buffet sucré-salé, entre planches de fromage et de charcuterie, nougat, ses guimauves et ses brownies. Sans oublier la buvette tenue par A2C, qu'on ne présente plus.

Place aux prochains marathons

Les exposants, eux, se sont installés pour deux journées intenses. Parmi ces derniers, plusieurs faisaient la promotion de leur propre course, des Dombes (6-7 mai) au Médoc (dont le sympathique promoteur venu avec son épouse a couru samedi habillé en clown) en passant par la Pastourelle de Salers (18-20 mai), la spéciale bière du Forez (27-29 mai), le Beaujolais et les Forges de la Forêt d'Anlier à la frontière belgo-luxembourgeoise.

L'occasion de goûter leurs différentes spécialités gastronomiques (rillettes de carpe de l'Ain, kouglof noix-lardons…) et surtout oénologiques. Plus diététiques, des solutions nutritives adaptées aux athlètes et l'intervention de Aurélie Lecoanet pour le compte de l'interprofession des fruits et légumes frais, qui proposait un muesli poire-kiwi sans sucres ajoutés et un mojito concombre qui en aura surpris plus d'un.

Mais la vie ne se résumant pas à boire et à manger, d'autres exposants sont venus vendre leurs sweaters estampillés marathon, d'autre encore, comme les services du Grand Chalon, ont mis l'accent sur l'écologie et le tri des déchets (409 tonnes d'emballages recyclés en 2022 dans l'agglomération). Une présence assez logique puisque la course passait à travers un environnement naturel à préserver.