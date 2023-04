Bouvier bernois, Terre neuve, Berger blanc, …Berger australien au concours d’attelage organisé par le club canin de Châtenoy le Royal.

L’attelage canin est une activité historique au service de l’homme dont on trouve trace il y a 2000 ans. Ce sont les romains qui firent connaître les chiens de trait en Europe centrale. Au Moyen-âge, le chien était largement utilisé comme animal de trait. Il assistait les marchands, bouchers, boulangers, jardiniers,… pour le transport des marchandises en ville et sur les marchés, en Belgique il a été utilisé pendant la guerre pour tirer les mitrailleuses …. Dans les régions alpines, le chien attelé aidait les paysans à emmener le lait à la fromagerie. Plus tard les charrettes, copies miniaturisées d'une voiture à cheval tinrent un rôle économique essentiel pour toute une catégorie de pauvres. Au siècle dernier, le chien était utilisé comme cheval du pauvre. Ce but, à l'origine, de faire travailler les chiens est une pratique interdite aujourd'hui.

Aujourd'hui, l’attelage est une discipline canine qui met en avant la réflexion et qui passe surtout par l'éducation du chien, la relation avec le maître, la maniabilité et la patience. Les concours d'attelage comportent trois épreuves.

Le week-end du 25 mars, à Châtenoy s’est déroulé le concours organisé par la section attelage du club canin sous la responsabilité d’Aurore Métrop.

Deux niveaux d’épreuves ont eu lieu, celle de la classe 1 et celle de la classe 2.

Le samedi les concurrents ont passé l’épreuve Obstacles