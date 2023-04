Fontaines : Portes ouvertes au Domaine de La Tour Saint-Hilaire

Une exploitation suffisamment petite pour que le vin y soit particulièrement choyé dans le souci du bio et de l’excellence, telle est la marque de fabrique de Valentin Cadel.

Entre dégustation du premier millésime de ce jeune vigneron, vue imprenable sur le vignoble bourguignon et bonne humeur, la journée au Domaine de La Tour Saint-Hilaire sera propice aux découvertes de tous les sens.

Un terroir en monopole qui donne naissance à un vin unique

Pour les amateurs de bons vins, avant la dégustation offerte, quelques précisions s’imposent.

Les vignes du domaine de La Tour Saint-Hilaire sont plantées de chardonnay uniquement, au milieu de forêts et de champs, et profitent du soleil du sud à flanc de colline. Elles reposent sur une terre unique : un sol argilo-calcaire datant de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien, une typicité que l'on retrouve habituellement à Chablis.

Valentin Cadel sera heureux de vous accueillir pour vous communiquer un peu de sa passion.

Car, sur une petite exploitation d’un hectare, le vin, on le bichonne par un travail méticuleux : ici la viticulture est biologique, les sols sont travaillés au cheval et l'essentiel des opérations est manuel, y compris les vendanges. L'élevage du vin se fait sur la longueur avec 18 mois passés en cave avant la mise en bouteille.

Quant aux amoureux de la nature, ils seront ravis par la vue imprenable sur la côte chalonnaise et le vignoble bourguignon.

Retenez la date : lundi 10 avril, de 11 h à 19 h.

Publi-information Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Domaine de La Tour Saint-Hilaire

6, chemin du clos l'Évêque – Fontaines (71150)

Tel : 06 18 51 81 10

Mail : domaine@latoursainthilaire.fr