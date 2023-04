Retour en images sur le Challenge Louis Brailly

Grand rendez-vous rugbystique annuel bourguignon pour les écoles de rugby, le Challenge Louis Brailly regroupe des clubs venant de France et d'Europe.

Il est organisé tous les ans le dimanche de Pâques au Stade Léo Lagrange par le Rugby Tango Chalonnais.

Le tournoi comporte quatre catégories : U8, U10, U12 et U14.

En outre, des activités sont organisées en parallèle du tournoi officiel pour les jeunes de la catégories U6 afin de leur faire découvrir le monde de l'ovalie.

Pour cette 22ème édition du Challenge, 120 équipes issues de 30 clubs (28 français et deux belges), soit plus de 1500 jeunes rugbymen, se sont affrontés ce dimanche 9 avril 2023, de 9 heures à 17 heures, sur les terrains du Rugby Tango Chalonnais.

L'objectif du tournoi étant, rappelons-le, que l'ensemble des participants (sportifs ou non) passe un agréable moment.

Et comme à l'accoutumé, les jeunes Tango ont confirmé leur statut de favori en remportant haut la main les trophées U8, U10, U12 et U14.

Bravo à nos jeunes chalonnais et aux bénévoles sans qui ce temps fort du rugby n'aurait pu avoir lieu.

(Plus de photos à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati