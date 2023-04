L'audit énergétique entre en scène

Alors que le diagnostic de performance énergétique (DPE) continue d'essuyer les critiques, une analyse plus poussée de l'état du logement est en plein développement : l'audit énergétique. Créée par le législateur en 2021, cette prestation permet de dresser un état des lieux complet des performances énergétiques et environnementales de votre habitation en prenant en compte vos équipements (chauffage, ventilation, climatiseur, etc.) mais aussi la qualité de l'isolation thermique ou encore vos habitudes de vie. Et contrairement au DPE, l'objectif n'est ici pas d'obtenir une note de classement mais de proposer des scénarios de travaux possibles pour améliorer le confort du bien.

Si cet audit est déjà imposé pour bénéficier de certaines aides publiques à la rénovation, il a également été rendu obligatoire pour la mise en vente d'un logement classé F ou G au 1er avril 2023, après un report de la mesure de quelques mois (elle devait au départ entrer en vigueur en septembre 2022). Cette obligation sera d'ailleurs étendue en 2025 aux habitations classées E, puis en 2034 pour celles classées D.

Attention : l'audit énergétique ne remplace pas le DPE, il vient en complément.



J.P.