Les aliments à calories négatives, comment ça marche ?

L'été approche à grands pas et, avec lui, l'envie de retrouver la ligne ou, tout au moins, de se sentir bien dans sa silhouette. Parmi toutes les méthodes possibles et imaginables pour perdre du poids, il en est une qui se démarque tout particulièrement par sa simplicité : pour maigrir, elle nous invite à consommer des aliments à calories négatives. On vous explique.

QUAND MANGER FAIT MINCIR

S'il n'existe aucun aliment dépourvu de calorie, certains sont dits « à calories négatives ». Il s'agit en réalité d'aliments peu énergétiques, dont la digestion nécessite plus de calories qu'ils n'en ont apporté. Prenons l'exemple du brocoli. Ce légume apporte 25 kcal aux 100 g alors que l'organisme a besoin de 80 kcal pour le digérer. Cela signifie qu'après avoir consommé et digéré ce légume, le corps aura éliminé 55 kcal. Une balance énergétique favorable lorsque l'on essaye de se débarrasser de ses kilos superflus. Mais le brocoli est loin d'être le seul aliment à présenter cet atout.



QUELS SONT LES ALIMENTS À PRIVILÉGIER ?



En effet, nombreux sont les alliés insoupçonnés des régimes minceur. Inutile donc de se gaver de brocoli si l'on n'aime pas ça : l'artichaut, l'asperge, l'aubergine, la carotte, le céleri, les champignons, le chou, le chou-fleur, le concombre, la courgette, le cresson, l'épinard, le fenouil, l'oignon, le poireau, le poivron ou encore le radis peuvent tout aussi bien faire l'affaire… Même chose pour les fruits où le choix est encore plus vaste : abricot, ananas, cassis, clémentine, fraise, framboise, goyave, melon, mûre, orange, pamplemousse, papaye, pastèque, pêche, pomme, prune et rhubarbe font partie de la grande famille des aliments magiques !



ATTENTION AUX CARENCES !

Avec une gamme aussi large, certains pourraient être tentés de se nourrir exclusivement d'aliments à calories négatives pour perdre du poids rapidement, mais ce serait là une erreur. On le sait : il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée car, pour fonctionner correctement, le corps a besoin de protéines, de glucides et de lipides. Or, ces trois éléments sont présents en quantité insuffisante dans les aliments précédemment cités. Sans eux, l'organisme sera rapidement carencé, chose qu'il faut absolument éviter, en phase de régime ou non.

Les aliments à calories négatives ne doivent pas être considérés comme la clef de la perte de poids mais comme un bonus dans une alimentation diversifiée. Un petit coup de pouce sain et efficace pour parader sans complexe en maillot de bain tout l'été.



S-L. P