Chalon Dans la Rue : Végétale Vallée (Acte 1, scène 1, la conférence de presse)

Le laboratoire Végétale Vallée lève le voile sur une découverte scientifique majeure !

Une biologiste et une physicienne du laboratoire de biotechnologie chalonnais Végétale Vallée viennent de faire une découverte scientifique majeure. Une découverte exceptionnelle, qui va révolutionner l’histoire des sciences et, n’ayons pas peur des mots, l’histoire de l’humanité. Il y aura un avant et un après. Notre rapport au monde végétal et, au-delà à l’environnement, va se trouver bouleversé.

C’est à Chalon-sur-Saône que les chercheurs de Végétale Vallée, en partenariat avec Chalon dans la rue, ont décidé de présenter cette découverte. Elle sera révélée le 25 avril à 18h30 en avant-première dans les salons du Colisée. L’entrée est ouverte à tous. En lisant cette invitation, vous venez d’assister au prologue de la pièce Végétale Vallée. Une pièce de 132 jours en 5 actes qui se joue à Chalon-sur-Saône et se mêle au quotidien de la ville.

25 avril à 18h30 Au Grand Salon du Colisée, 1, rue d’Amsterdam, Chalon-sur-Saône (Entrée gratuite, sans réservation).

Acte 1, scène 1 : La conférence de presse

Une découverte scientifique majeure a été faite à Chalon-sur-Saône par le laboratoire de recherche Végétale Vallée.

Cette découverte placera la ville au centre de l'actualité nationale, voire internationale et, n'ayons pas peur des mots, de l'histoire de l'humanité. Elle sera présentée lors d'une conférence de presse,

Une pièce en 132 jours ?

Écrite sur mesure pour la ville et qui se joue dans la réalité

Autour d’une histoire, celle d’une découverte scientifique, vont se mêler des interventions artistiques imaginées de toutes pièces et des événements faisant partie de la vie chalonnaise. En 5 actes et en 30 scènes, la fiction s’infiltre dans le réel et le réel dans la fiction.

Végétale Vallée est une fiction, une histoire inventée qui se déploie sur plusieurs mois et dont chaque spectateur est partie prenante.

Il s'agit de jouer ensemble à faire "comme si c'était vrai" tout en sachant que ça ne l'est pas totalement.

Végétale Vallée s’inscrit dans les projets de créations territoriales portés par le CNAREP de Chalon-sur-Saône. Des projets artistiques pensés en lien avec la ville et mobilisant des acteurs locaux. D’avril à juillet, une série d’événements se déroulent à travers le tout Chalon. Chaque événement fait partie du récit, comme une scène, dans l'un des actes de la pièce globale. Semaine après semaine, la fiction se construit, l’histoire prend de l’ampleur dans la ville et vous pourrez assister à la résolution en 3 scènes du dernier acte, au moment du festival.

La GK Collective

La GK Collective est un groupe de recherche théâtrale fondé en 2009. Sa recherche fondamentale est simple : comment atteindre un spectateur au 21e siècle ? En réponse, elle explore différents formats entre fiction et réalité qui posent le spectateur au centre de

ses dispositifs : elle crée des spectacles immersifs et participatifs. Le but : ne pas pouvoir s’oublier, s’éviter ou disparaître au contact du théâtre, pour au contraire reprendre le fil de soi.

La GK Collective c'est : Gabriella Cserháti, Isabelle Hazaël, Rachel Huet-Bayelle, Fabien Lartigue, Morgane Le Rest, Julien Prévost,

accompagnée par Agathe Delaporte d'Akompani. Sur Végétale Vallée, infiltrée par Nel Gilles, Margot Montis, Gaétan Ranson, Elsa Vanzande.