Le Musée de l’Ecole en Chalonnais à l’heure du bilan et des perspectives

Occasion pour les adhérents présents de faire le bilan de l’exercice écoulé et d’envisager les projets d’activités pour l’année en cours. Une réunion à laquelle assistait Florence Plissonnier, conseillère départementale, vice-présidente du Grand Chalon, maire de Saint-Rémy, en compagnie d’Amélie Vion, Pascale Barbier et Jérôme Vincent, adjoints.

3 467 personnes accueillies en 2022

En 2022 le Musée de l’Ecole en Chalonnais, qui est ouvert au public toute l’année du lundi au vendredi de 14 heures à 18 heures, a accueilli au total 3 467 personnes. Depuis le 1er janvier 2023 le musée san-rémois est fermé le premier dimanche du mois. Une décision prise avec regret en raison d’une baisse importante de visiteurs ce jour-là. Toutefois, comme l’a signalé la secrétaire Bénédicte Pinsonneaux, il est possible de réserver suffisamment à l’avance (au moins trois jours avant) par téléphone ou à l’adresse internet pour des visites à caractère exceptionnel (groupes, familles, ou autres événements).

Concernant les visites libres et guidées, seulement 487 entrées ont été enregistrées l’an passé. Un total s’expliquant plus particulièrement par la canicule ayant sévi durant l’été et qui s’est traduit par une perte d’exploitation conséquente : moins 60% du chiffre habituel sur les visites et la boutique. En 2022 le Musée de l’Ecole en Chalonnais a reçu 65 classes, représentant 1 620 enfants et 161 adultes, 12 classes s’étant désistées pour cause de Covid-19 et d’inflation du coût des transports. 65 classes venues de toute la Saône-et-Loire ainsi que des départements voisins.

Malgré tout, le rapport financier, présenté par Jean-François Letoret, a fait apparaître une trésorerie saine et un compte de résultat net positif. De quoi permettre le bon déroulement des activités prévues en 2023.

Les activités en 2023

A retenir d’ores et déjà un marché du Livre d’occasion le samedi 29 avril de 10 heures à 18 heures, la Brocante du Musée le dimanche 28 mai de 7 heures à 19 heures, une exposition de cahiers des écoliers d’antan du 7 au 19 août. L’exposition à la galerie du Châtelet (du 11 au 17 septembre), la Journée du Patrimoine (le 17 septembre), l’exposition à la foire-exposition de Chalon (du 29 septembre au 8 octobre), la Dictée d’automne (en octobre), le Marché de Noël (en novembre) seront reconduits, sans oublier une participation au Forum des Associations (début septembre). Parmi les autres projets figurent notamment un après-midi d’échanges de souvenirs des écoliers d’antan, une soirée patois, et une conférence de Marie Theulot en fin d’année.

Invitée à prendre la parole, Florence Plissonnier n’a pas manqué de remercier les dynamiques bénévoles qui font vivre le musée tout au long de l’année. En préambule à l’assemblée générale proprement dite, Bruno Jacquelet a eu une pensée pour l’un d’entre eux, Jean Coulon, qui nous a quittés il y a quelques semaines. L’animateur du musée a ainsi rappelé que le disparu, menuisier ébéniste de passion, homme d’une grande gentillesse, répondait toujours présent pour rendre service.

Gabriel-Henri THEULOT

Photos : Musée de l’Ecole