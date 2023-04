RETRAITES - Un 1er Mai unitaire et populaire pour le retrait !

8 rassemblements annoncés en Saône et Loire dont Chalon, Mâcon, Gueugnon, Montceau les Mines, Autun, Le Creusot, Tournus et Louhans

Les propos, le soir du 17 Avril, tenus par le président de la République démontrent qu’il n’a toujours pas compris la colère qui s’exprime dans le pays et s’obstine. Il doit respecter la démocratie sociale et le rejet très majoritaire de cette réforme par la population.



En s'entêtant, l’exécutif ne prend pas conscience de la responsabilité qu’il porte en s’enfermant dans le déni et il est le seul responsable d’une situation explosive sur l’ensemble du pays.



Depuis 3 mois, le rejet de la réforme des retraites est toujours aussi massif. Après avoir promulgué la loi dès vendredi, le Président de la République confirme, dans son allocution, son mépris à la fois envers les organisations syndicales et envers les jeunes et l’ensemble de la population. L’intersyndicale confirme qu’elle ne participera pas aux réunions avec l’exécutif, ni à celle du 18 Avril avec le Président de la République.

Durant 12 journées de manifestations puissantes, de grèves, d'actions et d'initiatives locales, dans les entreprises, dans les services publics et sur les lieux d’étude, l'intersyndicale a mobilisé des millions de travailleurs, travailleuses, de jeunes et retraité.es.



L’intersyndicale appelle à faire du 1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire contre la réforme des retraites partout sur le territoire, dans le calme et la détermination. Elle invite tous les travailleurs et travailleuses, jeunes, retraité.es comme l’ensemble de la population à s’y rendre massivement, entre collègues de travail, amis, en famille pour obtenir l’abrogation de cette réforme injustifiée, brutale et injuste.



Les secrétaires généraux et présidents et co-délégué-ées des organisations syndicales et de jeunesse participeront à la manifestation à Paris en présence de représentants syndicaux internationaux en soutien à notre lutte.



Uni-es, ensemble, déterminé-es pour la justice sociale !

Les rassemblements intersyndicaux de la Saône et Loire (71) du 1er Mai 2023

Autun : 10h à 16h Promenade des marbres

Macon : 10h30 Esplanade Lamartine

Montceau : 10h Place de la Mairie

Chalon : 10H place de Beaune (kiosque)

Louhans : Appel à rejoindre Chalon

Le Creusot : 10h à l’Alto

Tournus : 9h30 place de l’hôtel de ville

Gueugnon : 10h Arbre de la paix (au château d’aux)