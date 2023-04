Patrick Collignon, nouveau Sous-Préfet de Louhans, prend officiellement ses fonctions

Patrick COLLIGNON, prend aujourd’hui ses fonctions de sous-préfet de l’arrondissement de Louhans.

Diplômé en droit pénal avec une spécialité en science pénitentiaire, il a exercé notamment des fonctions de chef d’établissement des centres de détention de Saint-Mihiel (55) et Toul (54).

Représentant du préfet dans l’arrondissement de Louhans, il est en charge dorénavant de coordonner et d’animer l’action de l’État. Il veille au respect des lois et règlements, concourt au maintien de la sécurité et de l’ordre public et à la protection des populations. Il assure également , par délégation du préfet et en étroite liaison avec ses services, l’exercice du contrôle de légalité et le conseil aux collectivités locales.

Acteur du développement local, il suscite, en étroite collaboration avec les élus locaux et les partenaires de l’État, des actions en soutien du développement économique et de l’emploi, ainsi que pour renforcer l’attractivité des territoires, la cohésion sociale et les solidarités de proximité, notamment au titre de la ruralité et de la politique de la ville.

Nous lui souhaitons la bienvenue en Saône-et-Loire.