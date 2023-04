Jocelyne Zacchia du Vélo Club de Saint-Marcel s’impose à Granges ce dimanche 23 avril

Malheureusement, les week-ends se suivent et se ressemblent puisque comme la semaine précédente à Chatenoy-en-Bresse, la météo ne s’est pas montrée clémente avec nos cyclistes.

Néanmoins, cela n’a pas empêché les San-Marciaux de briller puisque Jocelyne Zacchia a remporté le premier prix chez les dames et Tony Zachia s’est quant à lui offert la troisième place du podium.

Jean-Marc Gautheron, président du VCSM, salue ces très bonnes performances ainsi que la représentation significative de tout le club de Saint-Marcel à Granges ce dimanche avec la présence de 12 licenciés : Pierre et Julien Navoizat, Franck et Michel Villermaux, Sylvain Briel, Jean Michaudet, Stéphanie Pillon-Braillon, Pascal Poulleau, Roger Chanut, Pascal Henon et donc Joce et Tony Zachia.

Les prochains grands rendez-vous pour les cyclistes du VCSM arrivent très vite : le 1er mai à Verdun-sur-le-Doubs et le 6 mai au Prix de la municipalité de Baudrières.



Ce dernier, organisé par le VCSM, sera l’occasion pour la toute nouvelle école de vélo du club de concourir à une course pour la première fois, face à toutes les autres écoles du département !

Amandine Cerrone.