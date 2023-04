SECURITE ROUTIÈRE - 5 % des véhicules contrôlés avec un défaut de contrôle technique

Du côté de la gendarmerie nationale, les premiers résultats de l'opération de sécurité routière réalisée ce mercredi soir, a rendu ses conclusions. 226 véhicules ont été contrôlés en l'espace d'une heure sur les points ciblés de l'agglomération chalonnaise et 338 personnes. 48 dépistages stupéfiants ont été menés et deux se sont révélés positifs. Les forces de l'ordre ont relevé une bonne dizaine de défaut de contrôle technique sur les véhicules contrôlés. Un automobiliste a été pris la main dans le sac, conduisant malgré son annulation de permis. Son véhicule a été immobilisé et des suites judiciaires devraient être données.

L'opération a été menée de 17h à 18h ce mercredi soir, et à vocation à être renouvelée tant les comportements sur les routes ont connu ces derniers mois un certain nombre d'abus.