Ce dimanche 23 avril, l’association « La Bouge’otte » du hameau de Bougerot à Gergy organisait son traditionnel marché artisanal et vide-greniers annuel.

Et on peut dire que le public a été au rendez-vous puisque ce sont plus de 1000 visiteurs qui sont venus faire un saut au marché ce dimanche.

« On ne s’attendait pas encore à un tel plébiscite ! Nous avons vendu l’ensemble de ce que nous avions en boissons et snacks de notre buvette aujourd’hui ! » a témoigné Christian Mazoyer, président de l’association à Info Chalon.

Un travail récompensé, donc, pour les 35 bénévoles venus donner de leur temps à la préparation et à la gestion de cette journée !

Il faut dire que l’offre proposée au public était diversifiée ! Au programme, vide-greniers donc, marché de créateurs artisanaux et service de petite restauration tout au long de la journée.

Parmi eux, Info Chalon a rencontré Samantha Rothmann, écrivaine auto-didacte de Dijon.

Cette bourguignonne de 32 ans, ingénieure de métier, a quitté son job pour se concentrer 100% à sa passion.

Son premier roman « Mémoires d’un serpent à lunettes », traite du harcèlement scolaire, sujet malheureusement encore bien ancré dans l’air du temps.

Aussi, les visiteurs ont pu également trouver des stands de savons artisanaux, bijoux faits mains, gravures sur bois ou encore des produits alimentaires régionaux.

Ce marché dominical gergotin s’est ensuite clôturé par le tirage de la tombola où pas moins de 16 commerçants* ont offert un lot à l’association « La Bouge’otte ».

« Nous remercions vivement l’ensemble de nos partenaires qui nous apportent leur soutien depuis toutes ces années et sans qui, tout ça serait impossible » a indiqué Christian.

Le prochain grand rendez-vous pour l’association sera la fête de la musique en juin !

Amandine Cerrone.

*Liste des commerçants et artisans participants à la tombola :

La Thaliette (Virey-le-Grand), La Guinguette (Gergy), La Clé Sénochoise (Sassenay), Le Magny (Sassenay), SUPER U (Gergy), L’atelier Coiffure "Céline et Cécile" (Gergy), Gergy Flore, Boulangerie Mathis (Virey-le-Grand, Sassenay) La Ferme du Cerisier, Le Garage PIFFAUT (Sassenay), Le Garage GASQUET (Sassenay), Le Garage GERGY AUTO, Chez P'TIT COEUR (Verdun-sur-le-Doubs), Le Café du Pont (Gergy), Le Secret Des Pains (Gergy), Émilie VIROT, coiffeuse à domicile (Gergy).