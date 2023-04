Forum des associations de Chatenoy le Royal le dimanche 3 septembre 2023

C’est désormais une tradition bien ancrée dans les activités de la commune de Châtenoy le Royal, à la veille d’une rentrée scolaire se tient le Forum des associations de Châtenoy le Royal.

Une manifestation ouverte à TOUTES LES ASSOCIATIONS répertoriées sur la commune, qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs, sanitaires, d’entraide ou diverses. Hormis les associations à caractère spécifique scolaire, ce sont une bonne quarantaine d’associations qui sont contactées et invitées par le Comité d’organisation, lequel s’appuie sur la liste officielle du site municipal.

Le but d’une telle manifestation n’est pas essentiellement fait pour prendre des inscriptions, mais surtout pour permettre aux associations de se faire mieux connaître du grand public et de faire valoir la qualité et la diversité du monde associatif sur la commune, afin que tout à chacun puisse éventuellement devenir, pourquoi pas, un adhérent de l’association ou un dirigeant bénévole, une matière de plus en plus rare dans ce monde associatif excellent facteur de lien social.

Le Comité d’organisation du Forum 2023, composé de Pierre Patenet, Daniel Rebillard, Philippe Martin, Gilbert Demont ( de g. à dr. sur la photo) et Jean-Claude Reynaud, a lancé auprès des associations châtenoyennes, une invitation à la réunion préparatoire, laquelle aura lieu le jeudi 11 mai 2023 à 19h, salle Rameau, annexe de la salle des fêtes avenue Maurice Ravel.

JC Reynaud