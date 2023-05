Dernier spectacle de la saison au Réservoir à Saint-Marcel ce vendredi 5 mai avec la Compagnie Scènes occupations

HOW TO BE A KEATON

Vendredi 5 mai / 20H30



COMPAGNIE SCÈNES OCCUPATIONS

Ciné concert



Tout public / Au Réservoir / 1h

Tarif vert : 8/6 €

Projection : Sherlock Junior (film muet de Buster Keaton, 1924). Une ode au cinéma, un tour de force technique… un des plus grands muets en 45 minutes ! Nous aurons la chance d’accueillir des musiciens hors pair de notre région pour accompagner Keaton. Un projectionniste de cinéma (interprété par Buster Keaton), amoureux de la fille de son patron, est brutalement rejeté par celle-ci lorsque, victime d’une manœuvre d’un rival malhonnête, il est injustement accusé de vol. Dans sa cabine de projection, il s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les personnages du film qui se déroule sur l’écran et dont l’intrigue n’est pas sans rappeler ce que lui-même est en train de vivre dans la réalité. Dans ce moyen-métrage, technique et émotion ne sont pas loin d’être synonymes. Keaton métamorphose, pour notre plus grand plaisir, la réalité en illusion.

