JUDO CLUB CHALON - 4 seniors qualifiés pour un championnat de France !

Le championnat de Bourgogne France comté seniors 1ère division s’est tenu ce samedi au Dojo Cécile Nowak de St Marcel. Cette compétition était sélective pour les différents championnats 1ère, 2ème et 3ème Division et les compétiteurs du Judo Club chalonnais ont su répondre présents et se qualifier à tous les niveaux !