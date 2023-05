AVIS DE DECES - Madame Andrée DAILLY née MEKRANTER

GIVRY - OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-JEAN-DE-MUZOLS



PERRIN-TERRIN Myriam,

CAMUS Ghislaine et Eric, ses filles et son gendre ;

Laura, Mélissa, Kevin et Manon, ses petits-enfants ;

MEKRANTER Philippe, son frère ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée DAILLY

née MEKRANTER

dit Colette

survenu à l'âge de 73 ans.

La cérémonie aura lieu

vendredi 5 mai 2023 à 15h15, en la salle de cérémonie du Crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Colette repose à la chambre funéraire de Buxy à partir de mardi 2 mai.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Robert,

son époux, décédé en 2019.