Faudra-t-il prendre toute la verbalisation de l’humoriste GuiHome au pied de la lettre le 13 mai à Chalon ? Hum…à voir…

Pris sous l’aile du démon de la bougeotte

Il n’a que trente-et-un printemps, mais n’a pas lambiné pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Si son capital notoriété a commencé à prendre de la vigueur au milieu des années 2010 de par des vidéos concentrées sur les activités journalières des étudiants, en 2019 le raconteur d’histoires a mis sur orbite « No picture please », une agence de communication digitale et événementielle. Corrélativement, il a catapulté « Namur is a joke » (le premier festival d’humour de la ville dont il est natif). Insatiable, l’artiste a par ailleurs mis sur le marché sa marque de vêtements et d’accessoires « Oui&Non », et endossé le rôle de producteur pour la série « Messieurs pipi ». Il est par ailleurs le paternel du concept de l’émission « Comme à la maison » émise par la télé belge. N’en jetez plus la cour est pleine, même si la liste ne se révèle pas exhaustive…Le parti d’en rire n’a qu’à bien se tenir, GuiHome lui faisant par supposition expressément allégeance, bien qu’en sérieux déphasage.

Un marquage à la culotte

-le trentenaire comptabilise 1 500 000 abonnés sur Facebook (dont plus de 70% de Français)

-Instagram, ce sont 310 000 followers qui sont attachés à ses basques

-YouTube : 400 000 abonnés

-Tik Tok : 65 000 abonnés

« GuiHome vous détend, ok, mais qu’en est-il de « GuiHome vous détend Legrand » ?

« « Guillaume vous détend », c’est le personnage que j’ai créé sur les réseaux sociaux quand je m’ennuyais sur les bancs de l’école à Bruxelles, et donc c’est devenu un peu le nom de mes réseaux sociaux. A la base c’était pour que les étudiants de mon école puissent se détendre avant les examens, sans réaliser que derrière il allait y avoir des tas de projets artistiques qui allaient se dessiner. Et puis j’ai grandi, mon personnage a évolué, je suis parti en tournée avec un premier spectacle exclusivement en Belgique. J’ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis j’arrive avec un nouveau spectacle qui s’appelle « GuiHome vous détend Legrand ». C’est un petit clin d’œil au fait que j’ai grandi, déjà, pas en taille mais en maturité un petit peu. C’est également un clin d’œil à la royauté, puisque la Belgique est un royaume, on a encore un roi qui se balade quelque part dans le pays. C’est un clin d’œil aussi à tout le spectacle, car il parle du passage de l’adolescence à l’âge adulte, un passage un peu particulier et douloureux, car on réalise qu’il faut commencer à avoir des responsabilités, qu’il y a des enjeux différents… Donc pour le mettre en lumière je le compare justement aux dessins animés, aux contes de fées, aux princesses, rois, reines qu’on nous racontait quand on était petits, et je dis qu’il y a quand même une sacrée arnaque ! C’est-à-dire le contraste qui existe entre les histoires d’enfance et la réalité de notre société. »

Encore faut-il espérer que les Chalonnais ne soient pas trop longs à la détente le 13 mai ?

«Je ne suis pas du tout inquiet, parce que j’ai déjà joué quelques dates en France, le public français est vraiment chaleureux, accueillant, et je pense que les gens adorent recevoir un petit belge. Si vraiment ils sont longs à la détente, je leur réexpliquerai les blagues, mais en général j’arrive à les convaincre dès la première (rires). »

Partez-vous lors de chaque prestation en terrain conquis, ou avec un mental de combattant car c’est toujours une remise en question ?

«Jamais je n’ai pensé que quelque chose était acquis, et jamais je ne penserai en allant quelque part que je vais cartonner comme d’habitude. D’abord parce que je n’ai pas été éduqué comme ça, et en plus ce serait un manque de respect de penser qu’il suffit de faire ce qu’on faisait pour qu’ensuite les gens rigolent. Donc j’arrive toujours, que le public soit conquis ou pas, en combattant, de la minute un jusqu’à la minute de fin du spectacle. Je donne tout pour que le public soit ravi d’avoir oublié le quotidien pendant toute la soirée. »

Que vous ont apporté les joutes d’improvisation pratiquées en leur temps ?

«C’est vrai que j’ai fait deux ans d’impro, et je suis allé voir beaucoup de matches d’impro en parallèle. Il y a beaucoup, beaucoup d’impro dans mon spectacle. Ca m’a déjà apporté ça, cette faculté d’essayer de rebondir rapidement sur des éléments imprévus du spectacle, des réflexions du public, des mouvements, des bruits bizarres, des moments pas prévus. Ca, mon spectacle est rempli de ce genre de petits moments, et je sais que ça marque beaucoup le public de voir qu’en plus de ce qu’il est venu voir, il repart avec une soirée qui ne sera pas la même que celle du lendemain. Je pense que pour lui c’est un peu inoubliable, c’est très chouette. Ca m’a apporté vraiment un instinct de survie supplémentaire. »

Passer des vidéos humoristiques bien à l’abri à la mise en danger sur scène, y a-t-il vraiment un monde d’écart ?

« Il y a plus qu’un monde d’écart, ça c’est sûr, puisque quand on est chez soi, qu’on allume sa vidéo, qu’on tourne, qu’on monte la vidéo, on y ajoute le rythme qu’on veut , on peut la recommencer, il y a les séquences web…Et donc on est dans une certaine zone de confort qui fait que quand la vidéo sort elle ne nous appartient plus. Même la réaction des gens n’est pas identique, puisque l’on n’est pas en direct, mais ça reste une super excitation et l’une de mes passions. Il n’empêche qu’il y a un monde, même dix mille mondes, entre la scène et les vidéos, car sur scène on fait du one shot. On ne peut pas couper, rallonger, tricher, ajouter d’effets. Notre seul outil c’est notre décor et le public, et donc avec ça on doit faire du live pendant deux heures et tout donner. Ce sont deux excitations différentes, deux passions différentes, avec le même objectif : faire rire le plus possible de personnes. »

Aviez-vous espéré autant de considération de la part du public, et est-ce chose relativement aisée que de devoir maîtriser son succès ?

« Quand j’ai commencé il y a bientôt dix ans, je faisais vraiment ça pour faire marrer mes potes. A aucun moment je n’imaginais pouvoir jouer aux quatre coins de la Belgique et de la France, faire une tournée complète en France, en passant par la Cigale (à Paris NDLR), Chalon, Strasbourg, Lille…donc c’est sûr que c’était inimaginable, mais ce serait mentir de dire que ça m’est arrivé comme ça sur la tête depuis 2014. J’ai travaillé beaucoup pendant toutes ces années pour faire évoluer et grandir mon personnage, mon univers, le faire découvrir à un maximum de personnes. Malgré tout il y a beaucoup de travail qui fait qu’aujourd’hui il est possible d’imaginer tourner en France avec une équipe. C’est un sacré équilibre entre le pas prévu et le travail. »

Un humoriste s’apparente-t-il davantage à un bienfaiteur qu’à un trublion ?

« Je pense que je suis pile entre les deux ! Les missions de ces deux noms me conviennent. J’aime dans mes textes faire rire pour faire rire, jamais en essayant de blesser, mais toujours en essayant de rassembler. J’aime qu’il y ait toujours un petit message qui permette aux gens de partir dans une certaine réflexion sociétale ou personnelle. Parfois j’aime faire le pitre pour faire le pitre, parfois j’aime faire du bien, mais dans tous les cas j’essaie qu’il y ait un petit message avec lequel on puisse partir. On ressent ça dans mon spectacle, on rigole beaucoup. »

Tarif unique

La place est à 35,00 euros. Placement libre. Les réservations s’effectuent dans les mêmes points de vente que d’habitude.

Crédit photo : Laetizia Bazzoni (cliché avec le pantalon vert), Barthélemy Decobecq (pour les autres)

Propos recueillis par Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr.