8 Mai 2023 à Châtenoy le Royal : une cérémonie pour le 78e anniversaire de la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie.

Ils étaient nombreux les Châtenoyens à s’être rassemblés pour commémorer ce 78ème anniversaire de la fin des hostilités de la seconde guerre mondiale. Le but n’étant pas d’entretenir la haine mais bien au contraire, de se souvenir pour maintenir la paix.

La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbe au monument du cimetière par Daniel Courtitarat membre de la FNACA en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Marie Mercier sénatrice, de Françoise Vaillant conseillère départementale, de Jean-Marie Moutier président de la FNACA, des deux porte-drapeaux, d’élus, de membres représentant les associations, de Christina Oliveira principale du collège, d’enseignants des écoles primaires, de Châtenoyens et d’enfants des écoles.

Les sonneries ont été jouées par les musiciens de la "Banda Despérados".

Le cortège s’est formé place de l’église pour se rendre au monument aux morts Rue du Bourg, une arrivée en musique le temps que les personnes du cortège prennent place devant le monument.

Les porte-drapeaux se sont placés face à la Banda, le représentant des armées a pris place au côté des deux porte-drapeaux.

Vincent Bergeret, Marie Mercier, Françoise Vaillant et trois jeunes enfants ont déposé deux gerbes au pied du monument.

Jean-Marie Moutier, en maitre de cérémonie, a demandé une minute de silence, minute de silence suivie de l’hymne national joué par la "Banda Despérados".

Pour se rappeler et rendre hommage à tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour notre liberté, Nathan, Lorelaï, Marilyn, Mathéo, Maëlys, Kara, Lola, élèves du collège, accompagnés d’Anne-Sophie Berthot enseignante, ont chanté "le Chant des Partisans".

Cinq enfants de l’école Jean Rostand ont lu chacun un paragraphe du message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC), message rappelant les atrocités de cette guerre qui a été une des plus meurtrière de tous les temps.

Le maire de Châtenoy a lu le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire à l’occasion du 8 mai 2023. Le discours débute ainsi : « 8 mai 1945, il y a 78 ans : l’Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C’est la Victoire.

Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l’Europe et la liberté de ses peuples. Après six années de guerre, l’écho de l’Armistice se répand partout sur le continent, apportant aux peuples la joie de la Libération, et la fierté d’avoir vaincu.

Après six années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l’opprobre de ceux qui ont collaboré, et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la Victoire… »

Après la lecture du texte officiel par le maire de la ville, les enfants ont énoncé les noms des châtenoyens morts pour défendre la France, inscrits sur le monument aux morts.

A la fin de la cérémonie, la "Banda Desperados" a joué "Highland Cathédrale".

Marie Mercier, sénatrice, a ensuite pris la parole pour parler de sa région la Normandie, région qui a subi la guerre, où tout ou presque tout a été détruit. Très émue, elle a raconté la vie de sa maman alors très jeune et de son rôle innocent de passeuse de petits mots dans ses sacoches de vélo.

Monsieur le maire, Madame la sénatrice, Madame la conseillère départementale et les enfants ont salué les porte-drapeaux et l’officier militaire ainsi que les membres de la "Banda Despérados".

Monsieur le maire a remercié toutes les personnes présentes à cette commémoration, il a invité les participants à se rendre à la salle des Charmilles pour prendre le verre de l’amitié.

C. Cléaux