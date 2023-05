Sennecey-le-Grand : commémoration du 8 mai 1945 en mémoire aux parachutistes morts pour la France

Ce lundi 8 mai, la cérémonie commémorant la victoire de 1945 s'est déroulée Place des Tilleuls, devant le monument aux morts de Sennecey-le-Grand, en présence des autorités civiles, militaires, des représentants des associations d’anciens combattants, d'habitants et d'écoliers.

Des écoliers qui ont d'ailleurs tenu à rendre hommage aux disparus morts pour la France en lisant un passage du livre de Rachel Hausfater Le petit garçon à l'étoile, suivis par la lecture de l'Ordre du jour n°9 du Général de Lattre de Tassigny. Florence Marceau, maire de Sennecey-le-grand, a également lu le message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées : « Le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n’avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. »

S'en est suivi le traditionnel dépôt de germes aux pieds du monument, accompagné par une Marseillaise chantée par les enfants de l'école Denise Griveaux.

Le cortège s'est ensuite dirigé au cimetière à fin de rendre hommage aux parachutistes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux jeunes filles du Collège David Niepce ont lu le texte de l'UFAC (l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre) en souvenir des combattants, résistants, déportés et prisonniers.

Un second dépôt de germes sur les tombes des parachutistes à clos cette cérémonie. Les autorités civiles et militaires n'ont pas manqué de remercier les portes-drapeaux et d'inviter la population à un vin d'honneur à la Salle Noailles.