Le groupe "Destroy Everything You Touch" (DEYT) vient de sortir son nouvel album "Horizons".

Le groupe de musique de style “Synth/Rock” né en 2016 a fait une dizaine de scènes après la sortie d’"Electric Shades" en 2018. Comme de nombreuses formations les quatre musiciens se sont retrouvés confrontés à la pandémie et l’arrêt total des prestations. La dernière de cette période fût le festival Rockalissimo, à Saint-Aubin.

Une période mise à profit par le groupe électro-rock, Romain, Dimitri, Lily et Christophe, pour créer, composer et voir naître en 2022 leur nouvel EP "Horizons".

L’aboutissement des compositions du groupe est une collaboration entre ces quatre musiciens pour un mélange musical et créatif de provenance différente.

"Horizons", entièrement créé en studio, est le fruit d’un rapport nouveau avec l’arrivée de Christophe dans le groupe.

IC : Comment est né cet album ?

Dimitri : « Contrairement au premier EP enregistré en live, "Horizons", nous l’avons d’abord enregistré en studio avant de le faire connaitre au public, c’est une approche différente de notre style, l’album est sorti le 7 avril 2023 et il est composé de 6 titres disponibles sur les plateformes de téléchargement. »

IC : Qui a composé ou créé les morceaux musicaux ?

Dimitri : « C’est une écriture de tous, chacun apporte sa touche, cet EP est plus Pop et plus sombre et plus abouti que le premier. »

Le groupe San rémois répète à l’espace Florent Pagny, ils ont eu l’opportunité de rencontrer le chanteur lors de sa venue à Saint Rémy.

Retrouvez 'Horizons' en version cassette USB collector sur leur site officiel www.deytofficial.com qui inclut leur premier EP 'Electric Shades'.

C.Cléaux