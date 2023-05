Sport Boule : les éliminatoires Quadrette secteur 2 et Doublette secteur 2 se sont déroulées au boulodrome de Châtenoy le Royal les 30 avril et 7 mai.

Dimanche 7 mai : Eliminatoires Doublettes

Ce dimanche fût un peu plus compliqué avec une météo des plus maussade, ce qui n’a pas empêché les joueurs et la joueuse (Nicole Lepeu sport boules Cheminots les Charreaux) d’être sur les terrains du boulodrome de Châtenoy le Royal.

De même que le 30 avril, une réception avait été organisée par le club et son président Daniel Rebillard. Henri Lombard adjoint aux sports était de nouveau présent de même que Pascal Prudon, président du secteur 2 et des présidents des clubs.

Henri Lombard a renouvelé une fois de plus ses félicitations pour le travail des boulistes en partenariat avec les services techniques de Châtenoy…

Le secteur 2 par la voix de Pascal Prudon a félicité et remercié la boule de Châtenoy le Royal et ses bénévoles pour l’organisation de ces deux journées de compétitions ainsi que la municipalité de Châtenoy pour l'accueil réservé aux joueurs.

Pour cette rencontre en doublette, il y avait 39 équipes M4 et 15 équipes M3.

La doublette de l’ABCR qualifiée est composée de Vincent Fabrice, Buchot Florian et Guyonnet Florian, le président Daniel Rebillard est satisfait du résultat de l’équipe.

Patrick Mortier et Patrice Longet de l’amicale boule cheminots de Chalon sont satisfaits de leur qualification avec un 13/7.

Résultats des équipes qualifiées le 7 mai 2023 à Châtenoy le Royal en double M3 et M4:

En M4

Colin Hubert (Sennecey)

Mortier Patrick (Cheminots)

Petraz Michel (Le Creusot)

Dunand Patrick (Les Charreaux)

Marceau Bernard (Les Charreaux)

Vincent Fabrice, Buchot Florian, Guyonnet Florian (Châtenoy Le Royal)

Brych Samuel (Le Creusot)

En M3

Clozel Bruno (Cheminots)

Marichy Christophe (Les Charreaux)

Da Silva Joacquim (St Jean)

Calas Bernard (Le Creusot)