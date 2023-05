Le mois de mai... c'est le temps des boutures... lâchez-vous !

À partir du mois de mai, le bouturage à l'étouffée permet de multiplier la plupart des végétaux, y compris les plus fragiles. Un moyen simple et gratuit d'adopter de nouvelles plantes.

BOUTURE DE JEUNESSE IMMATURE

À l'inverse des boutures ligneuses ou semi-ligneuses qui se font bien plus tard en saison, la bouture herbacée, à l'étouffée, se pratique essentiellement durant la deuxième moitié du printemps. Elle consiste à prélever sur une plante adulte de très jeunes tiges apparues au printemps. Leur immaturité permet un enracinement rapide, car elles sont sous l'influence de la montée de sève de printemps apparue dans la plante mère, et leurs tissus non lignifiés sont encore très tendres.



BEAUCOUP D'ÉLUS

La technique concerne surtout les plantes vivaces et des arbrisseaux, car leurs tiges souples ne sont guère adaptées aux autres méthodes de bouturage, mais elle s'adapte en réalité à la plupart des arbres et arbustes. Seules certaines plantes très herbacées à bulbes ou les graminées ne s'y prêtent pas. C'est une manière simple, rapide et fiable de multiplier une plante qui vous aurait tapé dans l'œil chez des amis, sur la voie publique ou dans un parc.



COMMENT FAIRE ?

Prélevez des jeunes tiges d'une quinzaine de centimètres, coupez les feuilles inférieures, étêtez la tige et gardez les trois dernières feuilles. Enfoncez les boutures sur la moitié de leur longueur dans un pot rempli de terreau drainant. Leurs réserves étant très limitées, il est primordial de saturer l'air en humidité afin d'éviter le dessèchement. Pour cela, coiffez le pot d'une mini-serre à l'aide d'une bouteille plastique transparente dont vous aurez découpé le fond. Laissez le bouchon en place et placez le tout en extérieur, à l'ombre. En cette saison, les premières racines se forment en moins d'un mois. Quand les bourgeons apparaissent aux aisselles des feuilles, retirez le bouchon puis enlevez la bouteille environ un mois plus tard. Selon l'espèce, la plante sera prête au repiquage en pot ou en pleine terre, immédiatement ou à l'automne.



Benoit Charbonneau